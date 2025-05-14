Українці сплатили на 22% більше ПДФО з початку року — Finance.ua

Українці сплатили на 22% більше ПДФО з початку року
За чотири місяці 2025 року українці сплатили 186,4 млрд грн податку на доходи фізичних осіб (ПДФО). Це на 22,1% або понад 33,7 млрд грн більше, ніж за аналогічний період 2024 року, коли надходження становили 152,7 млрд грн.
Про це повідомили в Державній податковій службі.
Регіони-лідери за сумами сплаченого ПДФО:
- Київ — 44,2 млрд грн;
- Дніпропетровська область — 18,5 млрд грн;
- Львівська область — 12,7 млрд грн;
- Київська область — 10,8 млрд грн.
У податковій наголошують, що ПДФО — один із ключових джерел наповнення місцевих бюджетів. Його ставка становить 18% від доходів громадян, зокрема зарплат, премій, додаткових виплат та винагород за договорами цивільно-правового характеру. Сплата цього податку напряму впливає на розвиток регіонів і підтримку соціальних програм.
Податкова знижка
Податкова служба також нагадує про можливість отримати податкову знижку. Вона доступна тим, хто у 2024 році мав витрати, що підлягають компенсації з бюджету (наприклад, на навчання, іпотеку, страхування життя тощо).
Документи для оформлення податкової знижки за витратами 2024 року можна подавати до 31 грудня 2025 року.
Податкову знижку можуть отримати фізичні особи — громадяни України, які:
- отримують доходи у вигляді заробітної плати, з яких утримано ПДФО;
- у звітному році фактично понесли певні витрати, визначені Податковим кодексом України.
До витрат, які включаються до податкової знижки, належать:
1. Оплата навчання — за себе або членів сім’ї першого ступеня споріднення або особи, над якою встановлено опіку чи піклування, якщо кошти сплачені українським закладам освіти.
2. Пожертвування та благодійні внески — у вигляді пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим організаціям, але не більше ніж 4% від загального доходу.
3. Оплата за користування іпотечним житловим кредитом — частина суми процентів за користування кредитом.
4. Страхові платежі та пенсійні внески — за договорами довгострокового страхування життя, недержавного пенсійного забезпечення, за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом.
5. Витрати на допоміжні репродуктивні технології — оплата допоміжних репродуктивних технологій, але не більше ніж сума, що дорівнює третині доходу у вигляді заробітної плати за звітний податковий рік.
6. Оплата державних послуг — вартість державних послуг, пов’язаних з усиновленням дитини, включаючи сплату державного мита.
7. Витрати на будівництво (придбання) доступного житла — суми витрат на сплату видатків на будівництво (придбання) доступного житла.
8. Витрати на оренду житла — для внутрішньо переміщених осіб (за певних умов).
9. Витрати на придбання акцій підприємства Дія. Сіті — витрати на придбання акцій, емітентом яких є юридична особа, яка набула статус резидента Дія.Сіті.
Для отримання податкової знижки платник податків подає декларацію про майновий стан та доходи до контролюючого органу, в якому перебуває на обліку. До декларації додаються підтверджувальні документи (копії квитанції, чеків, платіжних доручень, копії договорів про надання послуг, документи про ступінь споріднення тощо), а також паспорт та ідентифікаційний код.
Поділитися новиною