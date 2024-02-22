Українці почали менше вірити в покращення економічного становища — Finance.ua

Українці почали менше вірити в покращення економічного становища Сьогодні 09:11

Українці почали менше вірити в покращення економічного становища

Очікування покращення економічного добробуту як у короткостроковій, так і у середньостроковій перспективі знизились відносно початку 2023 року.

Про це свідчать результати опитування Центру Разумкова за січень 2024 року.

Згідно з опитуванням, у січні 2024 року частка тих, хто вважає, що ситуація зміниться на краще у наступні три місяці, знизилася до майже 7%, що майже у два рази менше, ніж у лютому-березні 2023 року, коли про віру у покращення говорили 13% опитаних.

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При цьому, частка тих, хто вірить у зміни на гірше зросла з 23% на початку 2023 року, до 33% у січні 2024 року.

Подібна ситуація також зберігається щодо середньострокової перспективи.

У покращення економічного становища у наступні 2−3 роки вірять 31% опитаних, тоді як у лютому-березні 2023 року цей показник становив 51%.

При цьому, віра у погіршення ситуації у середньостроковій перспективі все ще нижча і становить 22,5%.

Довідка Finance.ua:

згідно з прогнозом інвестиційної компанії Dragon Capital, зростання ВВП України у 2024 році сповільниться до приблизно 4% з майже 6% у 2023 році;

на початку 2024 року в Україні продовжується тенденція відновлювального зростання. Мінекономіки оцінює зростання ВВП в січні на рівні 3,5% [±1%] порівняно з січнем 2023 року;



при цьому вступ України до ЄС може збільшити зростання ВВП країни на 1−2%. Такий прогноз зробив британський історик і журналіст Тімоті Еш, зазначивши, що цей крок стане транформаційним для України.



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