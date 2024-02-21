Стабільність у фінансах під час війни: яку роль в економіці країни відіграє НБУ — Finance.ua

Стабільність у фінансах під час війни: яку роль в економіці країни відіграє НБУ Сьогодні 08:30 — Казна та Політика

Стабільність у фінансах під час війни: яку роль в економіці країни відіграє НБУ

Умови війни завжди створюють серйозні виклики для економіки та фінансової системи країни. У таких непростих часах ключовою роллю зазвичай відіграє центральний банк, який забезпечує стабільність та надійність фінансового сектору. Україна не є винятком, і роль Національного банку України в умовах війни була визначальною.

Про це в коментарі Finance.ua розповіли в Асоціації українських банків

Які заходи вжив НБУ на початку війни

«Від перших днів військових дій НБУ активно вживав заходів для запобігання паніці серед населення та збереження стабільності фінансової системи», — зазначили в АУБ.

Одним з найважливіших заходів Національного банку в умовах війни було впровадження обмежень на зняття готівки з банківських рахунків.

«Наприклад, обмеження на зняття готівки обсягом понад 100 тисяч гривень на день було важливим кроком для стримування панічних настроїв серед населення та збереження стабільності фінансової системи», — прокоментували експерти АУБ.

Також дозвіл на безобмежене зняття коштів був наданий підприємствам, що діяли за дорученням уряду або виконували мобілізаційні плани, що дозволило їм забезпечити необхідний оборот готівки для подальшого функціонування. Ці заходи допомогли зберегти довіру населення до банківської системи та запобігли надмірним виведенням готівки з банків.

Крім того, важливою була ініціатива НБУ щодо ліквідації підконтрольних російським інтересам банків.

«Наприклад, відкликання ліцензії та ліквідація Міжнародного резервного банку (колишній Сбербанк) та Промінвестбанку , які перебували під опосередкованим контролем росії, були кроком до забезпечення стабільності та безпеки фінансової системи України в умовах війни», — додали в Асоціації українських банків.

Що можна було б зробити краще

«В умовах війни багато звичайних економічних механізмів та інструментів можуть не працювати ефективно, і потребують адаптації. На нашу думку, Національний банк міг би бути більш проактивним у реформуванні банківської системи та більш активно комунікувати з громадськістю. Важливо також враховувати інтереси банківської спільноти та бути більш дотичним до їхніх потреб», — кажуть експерти асоціації.

Додатково, мінімізація, згладжування або запобігання негативним наслідкам від «банкопаду», пік якого припав на 2015 рік, могло б бути краще організовано.

Більше уваги слід було також приділити змінам, які зміцнили б фінансову стійкість банків та запобігли більшим колапсам у банківському секторі.

Які кроки були вдалими

На думку експертів Асоціації українських банків, реформування банківського сектору, яке активно проводилося в період з 2014 по 2019 роки, стало однією з ключових успішних ініціатив. Результати цих реформ відчутні й сьогодні. Значне посилення вимог до банків сприяло зростанню стабільності у фінансовій системі та зміцненню довіри клієнтів до банківських установ.

Стабілізація банківської системи Національним банком в перший рік повномасштабного вторгнення — стало важливим кроком до відновлення економічної стабільності в країні. Політика НБУ допомогла зменшити панічні настрої серед вкладників та зберегти довіру до фінансової системи, що є критично важливим для забезпечення функціонування економіки під час війни.

Націоналізація ПриватБанку у 2016 році та Сенс банку у 2023 році були важливими кроками у зміцненні стабільності фінансової системи та запобіганні можливим кризам. були важливими кроками у зміцненні стабільності фінансової системи та запобіганні можливим кризам.

«Ці дії дозволили зберегти довіру до банків та забезпечити надійність банківської сфери в умовах війни та геополітичних турбулентностей», — підсумували в АУБ.

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