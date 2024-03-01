Українці отримали перший мільярд гривень на капітальні ремонти пошкодженого житла — Finance.ua

Українці отримали перший мільярд гривень на капітальні ремонти пошкодженого житла Сьогодні 18:45 — Особисті фінанси

Українці отримали перший мільярд гривень на капітальні ремонти пошкодженого житла

За програмою компенсацій єВідновлення українці отримали перший мільярд гривень на капітальні ремонти.

Про це повідомила Голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, очільниця партії «Слуга Народу» Олена Шуляк.

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Приймати заяви під власників пошкодженого житла на цей вид компенсації почали тільки 8 грудня, але станом на 1 березня комісії при органах місцевого самоврядування обробили 93% поданих заяв.

Скільки заяв подали українці

На цей вид компенсації українці подали 5053 заяви, і 4733 заявникам виплату на загальну суму в 1,6 млрд гривень вже погодили. Причому 83% власників житла, яке було пошкоджене капітально, ці компенсації вже отримали, а загальна сума виплат сягнула 1 млрд гривень (перший транш від держави).

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«Ми бачимо, що швидкість обробки заяв від громадян зростає. Це відбувається зокрема і завдяки тому, що збільшується кількість комісій при ОМС, які з такими заявами працюють. Так, на моменті запуску програми у травні 2023 року їх було трохи більше 500. Ми бачимо, що кількість комісій, що наразі підключені до нашого Реєстру пошкодженого і знищеного майна (РПЗМ), постійно зростає. Якщо, наприклад, у листопаді їх було 611, то зараз працює вже 643 комісії», — повідомила Шуляк.

Який розмір виплати можна отримати

Максимальна сума виплат по цій категорії компенсації сягає 500 тис. гривень для приватного будинку і 350 тис. гривень у випадку квартири у багатоповерховому. В свою чергу виплати у категорії термінових ремонтів можуть досягати тільки 200 тис. гривень.

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«Коли ми запускали програму у травні минулого року, ключова мета була допомогти людям, житло яких потребувало термінового ремонту — щоб встигнути зробити ремонт до холодів і в ньому можна було жити. Наприклад, полагодити стелю, двері, вставити вікна. Але наприкінці грудня ми нарешті розпочали етап виплат людям, житло яких потребувало більш ґрунтовного відновлення — наприклад, демонтажу зруйнованих стін, відновлення фасадів, ремонту підлоги тощо», — пояснила Олена Шуляк.

Як виплачують кошти

На відміну від компенсації для дрібного термінового ремонту, виплати по цій категорії пошкоджень здійснюються двома траншами — 70% та 30%.

Щоб отримати другий транш, люди мають обовʼязково прозвітувати, як вони використали кошти в рамках першого траншу і без цього завершити ремонт не вдасться.

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Відзвітувати можна у застосунку чи на порталі Дія, а також у ЦНАПах, та з допомогою нотаріусів, підключених до РПЗМ.

Довідка Finance.ua:

з 26 січня 2023 власники зруйнованих внаслідок російської збройної агресії приватних будинків отримали можливість подавати заяви на компенсацію єВідновлення для будівництва нового будинку на своїй старій ділянці;

раніше — у випадку повного знищення будинку, вони могли лише скористатися опцією отримання житлового сертифікату, який можна обміняти на квартиру в багатоповерхівці;

наразі подано вже 600 таких заяв, і 112 заявників вже отримали компенсацію на загальну суму в 2,7 млрд гривень.

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