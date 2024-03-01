Українці отримали перший мільярд гривень на капітальні ремонти пошкодженого житла — Finance.ua

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Українці отримали перший мільярд гривень на капітальні ремонти пошкодженого житла

Особисті фінанси
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Українці отримали перший мільярд гривень на капітальні ремонти пошкодженого житла
Українці отримали перший мільярд гривень на капітальні ремонти пошкодженого житла
За програмою компенсацій єВідновлення українці отримали перший мільярд гривень на капітальні ремонти.
Про це повідомила Голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, очільниця партії «Слуга Народу» Олена Шуляк.
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Приймати заяви під власників пошкодженого житла на цей вид компенсації почали тільки 8 грудня, але станом на 1 березня комісії при органах місцевого самоврядування обробили 93% поданих заяв.

Скільки заяв подали українці

На цей вид компенсації українці подали 5053 заяви, і 4733 заявникам виплату на загальну суму в 1,6 млрд гривень вже погодили. Причому 83% власників житла, яке було пошкоджене капітально, ці компенсації вже отримали, а загальна сума виплат сягнула 1 млрд гривень (перший транш від держави).
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«Ми бачимо, що швидкість обробки заяв від громадян зростає. Це відбувається зокрема і завдяки тому, що збільшується кількість комісій при ОМС, які з такими заявами працюють. Так, на моменті запуску програми у травні 2023 року їх було трохи більше 500. Ми бачимо, що кількість комісій, що наразі підключені до нашого Реєстру пошкодженого і знищеного майна (РПЗМ), постійно зростає. Якщо, наприклад, у листопаді їх було 611, то зараз працює вже 643 комісії», — повідомила Шуляк.

Який розмір виплати можна отримати

Максимальна сума виплат по цій категорії компенсації сягає 500 тис. гривень для приватного будинку і 350 тис. гривень у випадку квартири у багатоповерховому. В свою чергу виплати у категорії термінових ремонтів можуть досягати тільки 200 тис. гривень.
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«Коли ми запускали програму у травні минулого року, ключова мета була допомогти людям, житло яких потребувало термінового ремонту — щоб встигнути зробити ремонт до холодів і в ньому можна було жити. Наприклад, полагодити стелю, двері, вставити вікна. Але наприкінці грудня ми нарешті розпочали етап виплат людям, житло яких потребувало більш ґрунтовного відновлення — наприклад, демонтажу зруйнованих стін, відновлення фасадів, ремонту підлоги тощо», — пояснила Олена Шуляк.

Як виплачують кошти

На відміну від компенсації для дрібного термінового ремонту, виплати по цій категорії пошкоджень здійснюються двома траншами — 70% та 30%.
Щоб отримати другий транш, люди мають обовʼязково прозвітувати, як вони використали кошти в рамках першого траншу і без цього завершити ремонт не вдасться.
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Відзвітувати можна у застосунку чи на порталі Дія, а також у ЦНАПах, та з допомогою нотаріусів, підключених до РПЗМ.

Довідка Finance.ua:

  • з 26 січня 2023 власники зруйнованих внаслідок російської збройної агресії приватних будинків отримали можливість подавати заяви на компенсацію єВідновлення для будівництва нового будинку на своїй старій ділянці;
  • раніше — у випадку повного знищення будинку, вони могли лише скористатися опцією отримання житлового сертифікату, який можна обміняти на квартиру в багатоповерхівці;
  • наразі подано вже 600 таких заяв, і 112 заявників вже отримали компенсацію на загальну суму в 2,7 млрд гривень.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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