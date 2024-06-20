Українці масово позбуваються старих авто: запити на вибракування зросли втричі — Finance.ua

Українці масово позбуваються старих авто: запити на вибракування зросли втричі Сьогодні 20:05 — Особисті фінанси

Українці масово позбуваються старих авто: запити на вибракування зросли втричі

Кількість реєстрацій у зв’язку з вибракування авто зросла у 3,5 раза: з 1690 у січні до 5877 у травні.

Про це повідомляє «Укравтопром».

«Останнім часом в Україні суттєво зросла кількість запитів на вибракування непридатних для використання автотранспортних засобів. Якщо у січні 2024 було вибракувано 1690 транспортних засобів, то вже у в травні — 5877 од. Тобто кількість реєстраційних дій у зв’язку вибракуванням виросла в 3,5 раза», — сказано в повідомленні.

Всього з початку року українці вибракували понад 17 тис. од. автотранспорту.

Як вибракувати транспортний засіб

Власнику потрібно звернутися до сервісного центру МВС та написати відповідну заяву.

З собою потрібно мати такі документи:

паспорт з відміткою про реєстрацію місця проживання;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (за наявності);

номерні знаки (за наявності).

Послуга з вибракуванння транспортного засобу безоплатна і надається протягом робочого дня з моменту подання документів.

Нагадаємо, минулого місяця найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були місто Київ, Дніпропетровська, Київська, Одеська та Львівська області. Ці регіональні ринки забезпечили 62% травневих продажів нових легковиків.

У травні лідерство на українському ринку нових легковиків з великим відривом здобув кросовер Toyota RAV-4.

У травні авто з традиційними двигунами охопили 2/3 ринку нових легкових автомобілів. Це майже стільки же, скільки було і у минулому році. Найпопулярнішими залишаються моделі з бензиновими двигунами, їм належить 43,9% травневих продажів нових авто. У порівнянні з травнем 2023 року, це на 3 відсоткових пункти менше.

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