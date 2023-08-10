Українці і житло у Литві: в міграційній організації розповіли з чим зіткнулись наші біженці — Finance.ua

Українці і житло у Литві: в міграційній організації розповіли з чим зіткнулись наші біженці Сьогодні 20:21 — Особисті фінанси

Українці і житло у Литві: в міграційній організації розповіли з чим зіткнулись наші біженці

Міжнародна організація з міграції підрахувала, що майже половина біженців, які приїхали до Литви з України, залишила виділене їм житло. З початку повномасштабного вторгнення війни тимчасовий притулок отримали понад 4 мільйона біженців.

Про це пише LNK.

Для більшості українських біженців, що прибувають в Литву ця країна стала не домівкою, а транзитним пунктом. На триваліший час тут залишилося лише кілька десятків тисяч українців. Щоправда, деякі з них залишили житло не за власним бажанням.

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«У Литві налічується близько 78 000 українців. Одні з них, можливо, поїхали до інших країн, але щодня до Литви приїжджає 100−200 нових українців, їм надають житло. На початку війни завдяки громадянським ініціативам українцям було нескладно знайти житло, литовці їх приймали, селили у своїх квартирах, дозволяли довго жити безоплатно», — сказала представник Міжнародної організації з міграції Егле Сташкунайте.

Вона сказала, що пізніше з’явилася втома, частина власників житла, які надали його українцям, зіткнулися з матеріальними труднощами. Згідно зі статистикою, 1/5 українців залишили житло не за своїм бажанням. Сташкунайте наголосила, що це невеликий показник.

«Розбіжності чи причини цього були різні. Одна з відповідей була: почалися розбіжності з розміщеними сім'ями, деякі сказали, що мовний бар'єр заважав їм повноцінно спілкуватися, тому вирішили розірвати договори. Таких, хто вказав, що було зіпсоване майно, було небагато», — сказала вона.

За словами Сташкунайте, Вільнюське бюро МОМ разом із Airbnb надали понад 1300 безпечних ночівель.

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«Це була короткочасна допомога, українців розміщували на 3−30 ночей. Ми знаємо, що після нашої допомоги вони успішно орендували житло, кілька людей перебралися до центрів для біженців», — сказала вона.

Наразі українці шукають житло на тривалий час, але їм не завадила б і компенсація на короткочасну оренду на час пошуку.

«Щоб люди мали більше часу на пошук», — зауважила Сташкунайте.

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Вона закликала мешканців підтримувати Україну та українських біженців.

«Дуже хотілося б, щоб ця втома не була довгостроковою, щоб люди зрозуміли — допомога все ще потрібна. Ми вдячні всім, хто її надає», — сказала Сташкунайте.

За її словами, 40% українців все ще живуть у тому житлі, де вони оселилися одразу, як тільки-но приїхали до Литви.

УНН За матеріалами:

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