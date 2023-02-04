80% українських біженців у Литві хотіли б змінити роботу — Finance.ua
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80% українських біженців у Литві хотіли б змінити роботу

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З початку російського військового вторгнення в Україну в Литві змогли знайти роботу лише 21 тисяча українців.
Як йдеться в матеріалах дослідження, проведеного Вільнюським офісом Міжнародної організації з міграції (IOM Lietuva) спільно з литовським агентством з працевлаштування SOPA, найбільше українців працюють у великих містах Литви, повідомляє Delfi.
Зокрема, у Вільнюсі знайшли роботу 6800 біженців з України, в Каунасі — 2900, в Клайпеді — 2600. Однак 78, 4% учасників опитування сказали, що хотіли б змінити роботу.
  • 41% вважають зарплату занадто низькою,
  • 28,2% хотіли б працювати в сфері своєї кваліфікації,
  • 12,8% — скаржаться на важкі умови праці.
«У листопаді-грудні 2022 року ми провели опитування, в якому брали участь 104 респонденти. Найчастіші причини, через які українці не можуть влаштуватися на роботу — мовний бар’єр і догляд за дітьми. Велика частина жінок з України приїхала не тільки з малолітніми дітьми, але і з літніми членами сім’ї, тому на них лежить подвійне навантаження, знайти роботу в такому випадку буває нелегко», — пояснила представниця SOPA Інга Шукайтене.
Крім того, дослідження показало, що 46,2% респондентів думають про відкриття свого бізнесу в Литві, але їм не вистачає інформації. Майже половина відзначають брак консультацій у фахівців.

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За матеріалами:
УНІАН
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