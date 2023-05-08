Українці зможуть обміняти водійське посвідчення в Литві без іспитів — Finance.ua
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Українці зможуть обміняти водійське посвідчення в Литві без іспитів

Особисті фінанси
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Українці зможуть обміняти водійське посвідчення в Литві без іспитів
Українці зможуть обміняти водійське посвідчення в Литві без іспитів
Україна та Литва впроваджують спрощений обмін водійських посвідчень, що не передбачає додаткових іспитів.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.
Угоду, необхідну для спрощеного обміну українських водійських посвідчень у Литві, у п’ятницю схвалив Кабінет міністрів.
Шмигаль зауважив, що обмін водійських прав відбуватиметься без складання теоретичних і практичних іспитів.
Натомість для обміну необхідно буде подати документ про постійне проживання в країні, оригінал посвідчення та дійсну медичну довідку.

Довідка Finance.ua:

  • українці, які перебувають у Польщі, Словаччині, Чехії або Туреччині, можуть обміняти свої водійські посвідчення;
  • обмін актуальний, якщо відбулась зміна анкетних даних водія, сплив термін дії посвідчення або документ був серйозно пошкоджений. У такому разі необхідно звернутися до відокремлених підрозділів ДП «Документ»;
  • оплата за послугу здійснюється на місці — за допомогою сервісу онлайн-оплати послуг. Для цього достатньо мати при собі лише смартфон і реквізити банківської картки.
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За матеріалами:
Finance.ua
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