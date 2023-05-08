Українці зможуть обміняти водійське посвідчення в Литві без іспитів — Finance.ua

Українці зможуть обміняти водійське посвідчення в Литві без іспитів Сьогодні 11:15 — Особисті фінанси

Українці зможуть обміняти водійське посвідчення в Литві без іспитів

Україна та Литва впроваджують спрощений обмін водійських посвідчень, що не передбачає додаткових іспитів.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

Угоду, необхідну для спрощеного обміну українських водійських посвідчень у Литві, у п’ятницю схвалив Кабінет міністрів.

Шмигаль зауважив, що обмін водійських прав відбуватиметься без складання теоретичних і практичних іспитів.

Натомість для обміну необхідно буде подати документ про постійне проживання в країні, оригінал посвідчення та дійсну медичну довідку.

Довідка Finance.ua:

українці, які перебувають у Польщі, Словаччині, Чехії або Туреччині, можуть обміняти свої водійські посвідчення;

обмін актуальний, якщо відбулась зміна анкетних даних водія, сплив термін дії посвідчення або документ був серйозно пошкоджений. У такому разі необхідно звернутися до відокремлених підрозділів ДП «Документ»;

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