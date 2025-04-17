Україна зацікавлена зі США спільно контролювати Запорізьку АЕС — міністр енергетики Сьогодні 15:30 — Енергетика

Україна зацікавлена зі США спільно контролювати Запорізьку АЕС — міністр енергетики

Сполучені Штати і Україна у разі повернення окупованої Запорізької АЕС під контроль українського уряду можуть спільно розпочати її експлуатацію для реалізації енергетичних проєктів в процесі відновлення та відбудови України.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко під час виступу на дискусійній панелі Атлантичної ради.

«Ми маємо спільний інтерес із Сполученими Штатами, щоб повернути Запорізьку АЕС під контроль України та запустити її в експлуатацію. Вона може принести нові можливості для співробітництва між нами, наприклад, коли йдеться про експорт електроенергії», — сказав Галущенко.

Він підкреслив, що Україна потребуватиме більше електроенергії для масштабного відновлення країни, а атомна генерація відіграватиме ключову роль.

Галущенко назвав катастрофічним прецедентом, якщо міжнародна спільнота допустить утримання росією станції навіть без її повноцінного запуску. На його думку, «це поставить під загрозу всі досягнення цивілізованого світу в сфері мирного використання атомної енергії».

Окремо міністр зупинився на безпекових ризиках. З серпня минулого року було зафіксовано понад 150 випадків, коли російські ракети або дрони пролітали над діючими українськими АЕС або поблизу них. Такі інциденти не лише порушують міжнародні стандарти, а й реально наближають можливість катастрофи. Також рф здійснила дронову атаку по об’єкту «Укриття» Чорнобильської АЕС. Крім цього, дуже небезпечними є навмисні російські атаки проти підстанцій, які обслуговують об’єкти атомної енергетики, на що Україна постійно звертає увагу МАГАТЕ.

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«росіяни навмисно атакують підстанції, які мають критично важливе значення, що спричиняє надзвичайне відключення ядерних установок, які знаходяться в експлуатації. Тому що, коли ми маємо аварійне відключення діючого блоку — залишається лише один крок до аварії за сценарієм Фукусіми, лише один крок до ядерного інциденту. Такі дії абсолютно суперечать будь-яким стандартам атомної безпеки», — заявив Галущенко.

Президент України Володимир Зеленський обговорював з президентом США Дональдом Трампом питання американських інвестицій в Запорізьку атомну електростанцію.

«Запорізьку атомну станцію ми з ним обговорювали по телефону одного разу. Думаю також вони обговорювали це з росіянами. Багато питань, і ніхто не буде давати електрику росіянам. Це наша станція, вона не буде працювати без нас і не буде працювати на них. Ось моя позиція, я про неї говорив президенту Трампу», — заявляв Зеленський.

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За його словами, відновлення роботи ЗАЕС потребує значних ресурсів і може тривати двох з половиною років.

«Трамп запитав, чи можемо ми працювати разом над цим питанням. Я відповів: так, якщо ви вкладетеся в модернізацію. Так, якщо ви допоможете нам повернути станцію», — сказав президент.

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