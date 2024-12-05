Україна втратила майже 12 млрд грн бюджетних надходжень через пільги на оподаткування посилок — Finance.ua

Україна втратила майже 12 млрд грн бюджетних надходжень через пільги на оподаткування посилок Сьогодні 09:45 — Казна та Політика

Україна втратила майже 12 млрд грн бюджетних надходжень через пільги на оподаткування посилок

Надходження до державного бюджету України в разі скасування пільги на оподаткування посилок вартістю до EUR150 могли б становити 11,8 млрд грн у 2024 році.

Про це свідчать результати дослідження щодо пересилання поштою оподатковуваних товарів Інституту соціально-економічної трансформації (ІСЕТ).

Згідно з оприлюдненими на сайті інституту даними, щороку кількість міжнародних поштових відправлень в Україну зростає на 50%, а більшість із них (62,2%) надходять із популярних маркетплейсів Китаю — AliExpress, Cainiao, Temu, Yanwen, Taobao.

«Оскільки значна кількість таких відправлень має вартість нижче EUR150, на них поширюється пільга з оподаткування. Тож, за підрахунками аналітиків, втрати бюджету України у 2024 році становили 11,8 млрд грн», — констатували в ІСЕТ.

Наголошується, що наразі українським законодавством передбачено не стягувати податки з посилок для особистого користування вартістю до EUR150.

Як підрахували в ІСЕТ, за таких умов одна людина, якщо отримуватиме лише одне поштове відправлення на добу, може щомісяця ввезти неоподатковуваних товарів на суму до EUR4,5 тис.

Читайте також Які посилки не прийматиме Укрпошта з 11 листопада

Водночас, серед 100 найбільших одержувачів міжнародних поштових відправлень — 81 фізособа, які сумарно за дев’ять місяців 2024 року отримали майже 18,8 тис. посилок або в середньому 232 посилки на кожного. При цьому вартість жодної з них не перевищила EUR150, відповідно ПДВ сплачено не було.

В ІСЕТ, посилаючись на інформацію Мінфіну, повідомили, що протягом 2022−2023 років і дев’яти місяців 2024 року в Україну прибуло 137,5 млн міжнародних поштових та експрес-відправлень загальною вартістю 185 млрд грн.

В інституті також зазначили, що міжнародна інтернет-торгівля продовжує набирати обертів: 2022 року кількість міжнародних поштових відправлень в Україну становила 31,5 млн, 2023 року — 52 млн, 2024 року вона вже сягнула 73,5 млн.

Читайте також Як отримати компенсацію за втрачену чи пошкоджену посилку: корисні поради

Згідно зі звітом, найбільше міжнародних відправлень надходять до України з Латвії, Китаю, Польщі, Естонії та США. Посилки з цих країн становлять 92% з усіх, що прибувають в Україну.

Аналітики ІСЕТ стверджують, що зменшення пільг із оподаткування таких товарів — питання захисту вітчизняного виробника та наповнення держбюджету. Також вони впевнені в необхідності мінімізувати пільги з оподаткування міжнародних поштових та експрес-відправлень протягом 2025 року.

«Це надасть значного економічного ефекту в підтримці українського виробника, потенційно матиме посилювальний ефект програми „Зроблено в Україні“ за рахунок вирівнювання умов оподаткування вітчизняних та імпортних товарів», — вважають автори звіту.

Як повідомлялося, уряд у липні вніс до Ради ресурсний законопроєкт № 11 416 «Про зміни до Податкового кодексу та інших законів України щодо особливостей оподаткування в період дії воєнного стану», згідно з яким поріг обкладення ПДВ та імпортного мита на міжнародні поштові відправлення або партії вантажу експрес-перевізника знижується з EUR150 до EUR45. Однак потім цей пункт було виключено із законопроєкту. Однією з причин були сумніви в можливості реалізувати цю норму на практиці.

Народний депутат, перший заступник голови профільного податкового комітету Ради Ярослав Железняк (партія"Голос") повідомив, що в першому півріччі 2024 року в Україну надійшло 33,9 млн посилок, з яких у режимі оподаткування лише 270,6 тис. на 27,7 млн грн, або 0,8% від загальної кількості. Железняк вважає, що миттєве зниження ліміту безподаткових поштових відправлень призведе до колапсу в галузі.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.