Україна втратила майже 12 млрд грн бюджетних надходжень через пільги на оподаткування посилок — Finance.ua

Україна втратила майже 12 млрд грн бюджетних надходжень через пільги на оподаткування посилок
Надходження до державного бюджету України в разі скасування пільги на оподаткування посилок вартістю до EUR150 могли б становити 11,8 млрд грн у 2024 році.
Про це свідчать результати дослідження щодо пересилання поштою оподатковуваних товарів Інституту соціально-економічної трансформації (ІСЕТ).
Згідно з оприлюдненими на сайті інституту даними, щороку кількість міжнародних поштових відправлень в Україну зростає на 50%, а більшість із них (62,2%) надходять із популярних маркетплейсів Китаю — AliExpress, Cainiao, Temu, Yanwen, Taobao.
«Оскільки значна кількість таких відправлень має вартість нижче EUR150, на них поширюється пільга з оподаткування. Тож, за підрахунками аналітиків, втрати бюджету України у 2024 році становили 11,8 млрд грн», — констатували в ІСЕТ.
Наголошується, що наразі українським законодавством передбачено не стягувати податки з посилок для особистого користування вартістю до EUR150.
Як підрахували в ІСЕТ, за таких умов одна людина, якщо отримуватиме лише одне поштове відправлення на добу, може щомісяця ввезти неоподатковуваних товарів на суму до EUR4,5 тис.
Читайте також
Водночас, серед 100 найбільших одержувачів міжнародних поштових відправлень — 81 фізособа, які сумарно за дев’ять місяців 2024 року отримали майже 18,8 тис. посилок або в середньому 232 посилки на кожного. При цьому вартість жодної з них не перевищила EUR150, відповідно ПДВ сплачено не було.
В ІСЕТ, посилаючись на інформацію Мінфіну, повідомили, що протягом 2022−2023 років і дев’яти місяців 2024 року в Україну прибуло 137,5 млн міжнародних поштових та експрес-відправлень загальною вартістю 185 млрд грн.
В інституті також зазначили, що міжнародна інтернет-торгівля продовжує набирати обертів: 2022 року кількість міжнародних поштових відправлень в Україну становила 31,5 млн, 2023 року — 52 млн, 2024 року вона вже сягнула 73,5 млн.
Згідно зі звітом, найбільше міжнародних відправлень надходять до України з Латвії, Китаю, Польщі, Естонії та США. Посилки з цих країн становлять 92% з усіх, що прибувають в Україну.
Аналітики ІСЕТ стверджують, що зменшення пільг із оподаткування таких товарів — питання захисту вітчизняного виробника та наповнення держбюджету. Також вони впевнені в необхідності мінімізувати пільги з оподаткування міжнародних поштових та експрес-відправлень протягом 2025 року.
«Це надасть значного економічного ефекту в підтримці українського виробника, потенційно матиме посилювальний ефект програми „Зроблено в Україні“ за рахунок вирівнювання умов оподаткування вітчизняних та імпортних товарів», — вважають автори звіту.
Як повідомлялося, уряд у липні вніс до Ради ресурсний законопроєкт № 11 416 «Про зміни до Податкового кодексу та інших законів України щодо особливостей оподаткування в період дії воєнного стану», згідно з яким поріг обкладення ПДВ та імпортного мита на міжнародні поштові відправлення або партії вантажу експрес-перевізника знижується з EUR150 до EUR45. Однак потім цей пункт було виключено із законопроєкту. Однією з причин були сумніви в можливості реалізувати цю норму на практиці.
Народний депутат, перший заступник голови профільного податкового комітету Ради Ярослав Железняк (партія"Голос") повідомив, що в першому півріччі 2024 року в Україну надійшло 33,9 млн посилок, з яких у режимі оподаткування лише 270,6 тис. на 27,7 млн грн, або 0,8% від загальної кількості. Железняк вважає, що миттєве зниження ліміту безподаткових поштових відправлень призведе до колапсу в галузі.
Поділитися новиною