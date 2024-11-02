Пілотний проєкт «Укрпошти»: посилки у Києві доставлятимуть кур’єрами та у поштомати — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Пілотний проєкт «Укрпошти»: посилки у Києві доставлятимуть кур’єрами та у поштомати

Фондовий ринок
34
Пілотний проєкт «Укрпошти»: посилки у Києві доставлятимуть кур’єрами та у поштомати
Пілотний проєкт «Укрпошти»: посилки у Києві доставлятимуть кур’єрами та у поштомати
«Укрпошта» через місяць запустить у Києві пілотний проєкт доставки посилок кур’єрами та у поштомати.
Про це повідомив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський на «Саміт CEO», передає «Інтерфакс-Україна».
Читайте також
За словами Смілянського, цей формат доставок заплановано впровадити по всій Україні вже з наступного року.
«Дійсно, будуть кур’єри, будуть поштомати. Ми будемо перетворювати листонош на кур’єра, тому що листоноша — це від слова носити листи. Ну, крім повісток, уже нічого носити», — пожартував Смілянський.
Він зазначив, кур’єри «Укрпошти» будуть із жовтими рюкзаками. Вони також будуть задіяні в заправці поштоматів.
Читайте також
«Це інтегральний проєкт з погляду IT-системи, логістики… кур’єри заправляють поштомати. І у людей буде вибір: отримати відправлення у відділенні, у поштоматі або з кур’єрською доставкою», — сказав Смілянський.
Нагадаємо, компанія «Укрпошта» з 11 листопада не прийматиме посилки в звичайних картонних коробках (не гофрованих), з випуклими поверхнями або з пошкодженнями, такими як вм’ятини, розриви чи плями.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.