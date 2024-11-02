Пілотний проєкт «Укрпошти»: посилки у Києві доставлятимуть кур’єрами та у поштомати — Finance.ua

Пілотний проєкт «Укрпошти»: посилки у Києві доставлятимуть кур’єрами та у поштомати
«Укрпошта» через місяць запустить у Києві пілотний проєкт доставки посилок кур’єрами та у поштомати.
Про це повідомив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський на «Саміт CEO», передає «Інтерфакс-Україна».
За словами Смілянського, цей формат доставок заплановано впровадити по всій Україні вже з наступного року.
«Дійсно, будуть кур’єри, будуть поштомати. Ми будемо перетворювати листонош на кур’єра, тому що листоноша — це від слова носити листи. Ну, крім повісток, уже нічого носити», — пожартував Смілянський.
Він зазначив, кур’єри «Укрпошти» будуть із жовтими рюкзаками. Вони також будуть задіяні в заправці поштоматів.
«Це інтегральний проєкт з погляду IT-системи, логістики… кур’єри заправляють поштомати. І у людей буде вибір: отримати відправлення у відділенні, у поштоматі або з кур’єрською доставкою», — сказав Смілянський.
Нагадаємо, компанія «Укрпошта» з 11 листопада не прийматиме посилки в звичайних картонних коробках (не гофрованих), з випуклими поверхнями або з пошкодженнями, такими як вм’ятини, розриви чи плями.
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