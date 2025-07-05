Україна увійшла до рейтингу країн із найбільшими військовими бюджетами (інфографіка) — Finance.ua
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Україна увійшла до рейтингу країн із найбільшими військовими бюджетами (інфографіка)

Світ
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Україна увійшла до рейтингу країн із найбільшими військовими бюджетами (інфографіка)
Україна увійшла до рейтингу країн із найбільшими військовими бюджетами (інфографіка)
Військовий бюджет США у 2025 році залишається найбільшим у світі — 962 мільярди доларів. Це майже в чотири рази перевищує бюджет Китаю (246 мільярдів доларів), який посідає друге місце. До ТОП-15 країн з найбільшими військовими бюджетами потрапила і Україна.
Про це повідомляє аналітичний портал Visual Capitalist.
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Як пишуть аналітики, витрати на оборону зростають у кожному регіоні, причому в Європі та на Близькому Сході спостерігаються двозначні відсоткові стрибки, оскільки конфлікти в Україні та Газі продовжують змінювати пріоритети безпеки.
Разом 15 країн з рейтингу витрачають понад 2 трильйони доларів — приблизно три чверті світових військових витрат.

ТОП-15 країн з найбільшими витратами на оборону

Військовий бюджет США у 2025 році залишається найбільшим у світі — $962 мільярди.
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Ця сума перевищує сукупні витрати наступних 10 країн разом узятих та майже в чотири рази більше бюджету Китаю ($246 мільярдів), який посідає друге місце.
Близько 40% військового бюджету США спрямовується на оплату праці військових та медицину.
Значну частину видатків також становлять витрати на ракети великої дальності, безпілотні системи та будівництво підводних човнів.
Україна увійшла до рейтингу країн із найбільшими військовими бюджетами (інфографіка)
До трійки лідерів також увійшла й росія з військовим бюджетом у $150 млрд.
Найбільше коштів на оборону серед європейських країн витрачає Німеччина — $109 млрд.
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Україна, яка вже понад три роки чинить спротив повномасштабному російському вторгненню, опинилася на 9-й позиції з бюджетом у $54 мільярди.
ТОП-15 країн із найбільшими військовими бюджетами:
  1. США — $962 млрд;
  2. Китай — $246 млрд;
  3. росія — $150 млрд;
  4. Німеччина — $109 млрд;
  5. Велика Британія — $81 млрд;
  6. Індія — $79 млрд;
  7. Саудівська Аравія — $78 млрд;
  8. Японія — $55 млрд;
  9. Україна — $54 млрд;
  10. Франція — $47 млрд;
  11. Південна Корея — $45 млрд;
  12. Італія — $44 млрд;
  13. Ізраїль — $37 млрд;
  14. Польща — $35 млрд;
  15. Австралія — $34 млрд.
За матеріалами:
Finance.ua
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