Україна — серед лідерів в Європі за поширенням електромобілів Сьогодні 19:00 — Особисті фінанси

Україна — серед лідерів в Європі за поширенням електромобілів

У 2024 році в Європі було зареєстровано 1 015 381 нових легкових автомобілів, що на 11,5% більше, ніж у попередньому році. З них 11,9% були електромобілями, яких налічується 120 926 одиниць, а приріст таких склав 29,3%.

Про це свідчать дані аналітиків Інституту досліджень авторинку.

Беззаперечним лідером щодо частки електрокарів серед проданих нових легковиків залишається Норвегія, де в січні легкові авто групи BEV склали 92,1% реєстрацій.

На другому місці Ісландія з часткою 37,0%. Понад 20% частка електромобілів також склала у наступних країнах: Данія (35,3%), Швеція (28,8%), Нідерланди (25,3%), Фінляндія (24,1%), Люксембург (21,5%) і Бельгія (21,4%).

Інфографіка: eauto.org.ua

На якому місці Україна

Всього 0,3% бракнуло у січні українському ринку нових авто, аби потрапити до щойно названої групи лідерів, де частка електромобілів складає понад 20%.

Результат України — 19,7%, а в кількісному вимірі — 894 перших реєстрації легковиків групи BEV. Це 9 місце у списку з 32 країн.

Читайте також Електромобілі охопили майже 11% січневого ринку легковиків ЄС

Експерти зазначають, що насправді ж наша позиція ще вища, принаймні на 2−3 сходинки, оскільки в Україні відсутнє офіційне представництво Tesla, а машини цієї марки мають кількісну першість на вторинному ринку, до якого часто (під час першої реєстрації) зараховуються і цілком нові автомобілі.

Також є чимала частина електроавто з Китаю, імпортованих незалежними дилерами, які не мають офіційних угод з виробником, тому реєструють фактично нові авто як вживані, щоб уникнути юридичних претензій від «офіціалів».

Інфографіка: eauto.org.ua

Якщо говорити не про частку електромобілів у продажах нових, а про абсолютну кількість — позиція України буде вісімнадцятою.

Нагадаємо, за даними Укравтопрому, у січні український автопарк поповнили понад 3,5 тис авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відносно торішнього січня попит на електромобілі зріс у 2,8 раза. Частка нових машин в реєстраціях BEV склала 24% проти 23% у січні 2023 року.

Подорожуючи за кордон на власній автівці, варто заздалегідь потурбуватись про наявність Зеленої картки, без якої перетин кордону неможливий. Зелена карта працює як автоцивілка, тільки за кордоном. Поліс покриває відповідальність при виникненні страхового випадку. А на Finance.ua можна оформити поліс онлайн за 3 хвилини і не переплачувати на кордоні:

Інститут досліджень авторинку За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.