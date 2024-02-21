Електромобілі охопили майже 11% січневого ринку легковиків ЄС — Finance.ua
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Електромобілі охопили майже 11% січневого ринку легковиків ЄС

Технології&Авто
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Електромобілі охопили майже 11% січневого ринку легковиків ЄС
Електромобілі охопили майже 11% січневого ринку легковиків ЄС
У січні 2024 року на ринках ЄС було реалізовано 851 690 нових легкових автомобілів, що на 12% більше ніж роком раніше.
Про це пише «Укравтопром» з посиланням на дані Асоціації європейських виробників автомобілів.
Значне зростання відбулось на всіх основних ринках блоку:
  • Німеччина (+19,1%);
  • Італія (+10,6%);
  • Франція (+9,2%);
  • Іспанія (+7,3%).
На електромобілі припадало 10,9% частки ринку (порівняно з 9,5% у січні 2023 року), а на гібридні авто — майже 37% (у січні 2023 року — 33%).
Сукупна частка ринку бензинових і дизельних автомобілів становила менше 50% проти майже 54% торік.
Бензинові авто охопили 35,2% продажів нових легковиків (у січні 2023 року — 37,9%), а дизельні - 13,4% (у січні 2023 року — 15,8%).
Неважливо, авто у вас з бензиновим двигуном, чи дизельним, чи електрокар. Всі водії завжди повинні мати при собі автоцивілку. Вартість поліса залежить від стажу водіння, об'єму двигуна, мінімальної суми покриття збитків і регіону, в якому ви зареєстровані. На сайті Finance.ua ви зможете порівняти ціни і вигідно оформити поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.

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За матеріалами:
Укравтопром
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