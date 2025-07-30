Україна продовжить переговори з Болгарією щодо придбання реакторів для Хмельницької АЕС — Finance.ua
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Україна продовжить переговори з Болгарією щодо придбання реакторів для Хмельницької АЕС

Казна та Політика
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Україна продовжить переговори з Болгарією щодо придбання двох реакторів ВВЕР-1000 для енергоблоків Хмельницької АЕС.
Про це в ефірі «Національного телемарафону» повідомила міністерка енергетики України Світлана Гринчук.
«На найближчий час в мене запланована зустріч з болгарським міністром, ми будемо обговорювати подальші двосторонні відносини щодо цих блоків», — розповіла вона.
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Гринчук переконана, що Хмельницьку атомну станцію необхідно добудувати.
«Ми не можемо покрити всі наші потреби за рахунок відновлювальної енергетики. Ми будемо нарощувати відновлювальну енергетику, це один з важливих елементів. І ми продовжимо дискутувати щодо атомних блоків, пояснювати суспільству, для чого це потрібно, які можуть бути ризики і альтернативи», — зазначила міністерка.
«З якими блоками ми будемо це робити — це процес переговорів та дискусій», — додала вона.
Вона наголосила, що добудова нових атомних потужностей — це достатньо тривалий процес.
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«Якщо говорити про будівництво нового блоку, це може тривати 5−7 років. Установка — ще певний період часу — 3−5 років. Тобто, побудувати атомний об’єкт з нуля — це тривалий період часу», — зауважила Гринчук, додавши, що більшість блоків, які працюють в Україні — це радянські блоки.
Водночас, нові технології дозволяють збалансувати систему, що зробило б Україну більш гнучкою, зазначила Гринчук.
«Вони не просто виготовляють енергію, а мають 25% балансуючих потужностей. Це дозволило би нам бути більш гнучкими. Бо зараз для балансування системи ми використовуємо в основному теплову і гідрогенерацію», — пояснила вона.
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«Ми і аудит проведемо, і продовжимо переговори з болгарами, і будемо розглядати інші технології та варіанти. У нас є домовленості з Westinghouse. Енергетика — це той сектор, у якому зацікавлена американська сторона. США зацікавлена у співпраці у атомній енергетиці, і ми будемо це робити», — додала міністерка.
«Ми маємо величезний досвід саме у атомній енергетиці і повинні її розвивати. Франція дуже зацікавлена у роботі з нами, наші спеціалісти у атомній галузі — одні з найкращих у світі», — сказала вона.
За матеріалами:
Економічна Правда
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