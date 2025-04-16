Болгарія відмовилася продавати Україні реактори для Хмельницької АЕС — Finance.ua

Болгарія відмовилася продавати Україні реактори для Хмельницької АЕС Сьогодні 11:12

Болгарський віцепрем’єр Атанас Зафіров заявив, що Болгарія не продаватиме Україні ядерні реактори для Хмельницької атомної електростанції (ХАЕС), які спочатку були призначені для будівництва АЕС «Белене».

Водночас в Міненерго Суспільному повідомили, що жодних офіційних повідомлень не отримували.

Про заяву віцепрем’єра Болгарії пише Forbes та агентство BTA

За словами Зафірова, рішення підтримали всі партнери в уряді. Віцепрем’єр наголосив, що Болгарії необхідно розвивати власну атомну енергетику, особливо враховуючи зростання цін на електроенергію у світі.

«Це стратегічно важливе рішення для енергетичної незалежності Болгарії», — заявив він.

У Міністерстві енергетики Суспільному повідомили, що не отримували офіційної позиції уряду Болгарії щодо даного питання, отже «будь-які коментарі є передчасними».

«Україна зацікавлена в придбанні обладнання для добудови двох енергоблоків Хмельницької АЕС відповідно до рішення Верховної Ради. Добудова Хмельницької АЕС — важливий проєкт для енергетичної безпеки України. Ми переконані, що угода щодо купівлі обладнання є взаємовигідною для обох країн», — наголосили у відомстві.

У 2023 році Болгарія почала переговори з Україною щодо продажу обладнання. Українська сторона планувала використати реактори для розширення Хмельницької атомної електростанції. За словами нардепа Андрія Жупаніна, Україна та Болгарія досі ведуть переговори щодо викупу російських реакторів для ХАЕС, зокрема болгарська сторона ініціювала підвищення ціни.

Що відомо про добудову Хмельницької АЕС

У квітні 2024 року Кабінет міністрів подав до Верховної ради законопроєкт щодо будівництва 3 та 4 енергоблоків Хмельницької АЕС. Міненерго повідомляло, що реалізація проєкту здійснюватиметься виключно коштом «Енергоатому» із залученням кредитних можливостей і без використання грошей з державного бюджету України.

Будівництво 3 та 4 енергоблоків на Хмельницькій АЕС розпочали ще наприкінці 80-х років минулого століття, а припинили в 1990 році через накладений Верховною радою України мораторій. Та потім будівництво відновили й вирішили добудувати 5 та 6 енергоблоки.

В «Енергоатомі» повідомляють, що 3 енергоблок зможе забезпечити енергосистему України ще на 1 гігават потужностей електроенергії. У липні 2024 року у Нетішині вже готувались до добудови 3 та 4 реакторів: встановлювали обладнання, готували містечко для працівників, завозили техніку.

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