На Київщині викрили фальшивомонетників — Finance.ua

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На Київщині викрили фальшивомонетників

Кримінал
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На Київщині викрили фальшивомонетників
На Київщині викрили фальшивомонетників
Бюро економічної безпеки викрило злочинну групу у Київській області, яка збувала великі суми фальшивих грошей у національній та іноземній валютах.
Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
За попередніми даними, до складу групи входило декілька жителів Київщини та Вінниччини. Фігуранти займалися збутом підроблених купюр високої якості. Своїх клієнтів знаходили через особисті зв’язки. Фейкові купюри пропонували за 30−65% від ринкової вартості реальних грошей.
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В ході досудового розслідування задокументували декілька фактів незаконної діяльності. Одного з фігурантів затримано безпосередньо під час спроби продажу підроблених 30 тисяч доларів США.
Крім того, правоохоронці провели обшуки у Києві та Вінниці. Загалом в результаті проведення слідчих дій вилучено підроблені кошти майже на 2,3 млн в гривневому еквіваленті.
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За висновками експертиз фахівців Національного банку України підтверджено, що вилучені гривні та банкноти іноземної валюти є фальшивими.
На підставі зібраних доказів двом фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 Кримінального кодексу України (зберігання, придбання, перевезення, а також збуті незаконно виготовленої іноземної валюти, вчинені організованою групою в особливо великому розмірі).
За матеріалами:
Finance.ua
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