У Києві викрили фальшивомонетників, які ошукали громадян на понад $60 тис. — Finance.ua

У Києві викрили фальшивомонетників, які ошукали громадян на понад $60 тис. Сьогодні 10:14 — Кримінал

У Києві викрили фальшивомонетників, які ошукали громадян на понад $60 тис., Фото: БЕБ

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у місті Києві завершили досудове розслідування продажу підроблених доларів США.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Деталі справи

Двоє жителів західних областей збували на території міста Києва підроблену валюту в особливо великих розмірах.

Правоохоронці задокументували декілька фактів продажу купюр. Загалом протягом трьох місяців фігуранти реалізували понад 60 тис. доларів США.

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Під час останньої реалізації підроблених 25 тис. доларів США детективи БЕБ затримали фігуранта на місці вчинення злочину. Під час обшуку його транспортного засобу вилучено ще 25 тис. фальшивих доларів.

Покарання

За такі дії законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі до суду скеровано обвинувальні акти у вчиненні кримінальних правопорушень, визначених частинами 2, 3 статті 199 Кримінального Кодексу України.

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Нагадаємо, раніше італійські правоохоронці розкрили злочинну схему неправомірного заволодіння сотнями мільйонів євро коштів ЄС та Італії. Протягом спецоперації було арештовано 22 людини й конфісковано коштів й майна на понад 600 млн євро.

У Києві під виглядом працівників ТЦК та ДБР з погрозами відправки на фронт шахраї ошукали киянина на 1,7 млн грн. Чотирьом учасникам групи повідомили про підозру.

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