В Італії викрили аферу з коштами ЄС на €600 мільйонів — Finance.ua

В Італії викрили аферу з коштами ЄС на €600 мільйонів Сьогодні 18:00 — Кримінал

В Італії викрили аферу з коштами ЄС на €600 мільйонів

Італійські правоохоронці розкрили злочинну схему неправомірного заволодіння сотнями мільйонів євро коштів ЄС та Італії.

Про це пише Reuters.

«На переконання фінансової поліції у Венеції, угруповання, яке діяло у кількох країнах Європи, намагалося шахрайськими методами заволодіти коштами ЄС на відновлення після пандемії COVID-19, а також виділеними на програми ремонту помешкань в Італії», — йдеться у матеріалі.

Зазначається, що протягом спецоперації було арештовано 22 людини й конфісковано коштів й майна на понад 600 млн євро.

«Поліція заявила, що конфіскувала квартири, вілли, годинники Rolex, ювелірні вироби Cartier, золото, криптовалюту й дорогі автомобілі, такі як Lamborgini та Porsche, на додачу до близько 600 млн євро неправомірних податкових знижок на покращення житла», — стверджує Reuters.

Трьох підозрюваних арештували в Словаччині, двох — в Австрії й 17 — у Італії. Обшуки провели також у Румунії.

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У поліції пояснили, що шахраї створювали підставні компанії, які надавали фіктивні послуги, за що згодом отримували податкові знижки від держави.

«Після втілення шахрайства, організація задіювала систему відмивання коштів, використовуючи хмарні сервери, розміщені у країнах, які не співпрацюють, й криптомайно», — зауважує Reuters.

Укрінформ За матеріалами:

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