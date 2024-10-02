БЕБ затримало підозрюваного у фальшивомонетництві під час спроби втечі з країни — Finance.ua

БЕБ затримало підозрюваного у фальшивомонетництві під час спроби втечі з країни Сьогодні 10:50 — Кримінал

БЕБ затримало підозрюваного у фальшивомонетництві під час спроби втечі з країни, Фото: БЕБ

Бюро економічної безпеки у Львівській області затримало ще одного учасника групи, причетного до розповсюдження підробленої іноземної валюти.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Зазначається, що чоловік, дізнавшись про затримання спільників, які збували фальшиві долари США, та обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою, намагався покинути територію України. Його затримали неподалік одного із пунктів пропуску.

Досудовим розслідуванням встановлено, що втікач разом з організатором схеми придбали у столиці підроблені банкноти номіналом по 100 доларів США та привезли їх на територію Львівської області.

За такі дії чоловік отримав грошову винагороду та мав отримати відсоток від подальшого продажу підробленої валюти.

Фігуранту оголошено про підозру за ч.2 ст. 199 Кримінального Кодексу України. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у сумі 908 тис. грн, а також у вигляді домашнього арешту в нічну пору доби.

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Загалом фальшивомонетники продали 6 600 підроблених доларів США та намагались збути ще 3 300 доларів.

Нагадаємо, раніше детективи ТУ БЕБ у Львівській області викрили організовану злочинну групу, яка збувала підроблену іноземну валюту. Встановлено, що до складу групи входило 5 осіб. Ще 2 людей організатори залучали періодично. Підозрювані купували підроблені долари США, а потім обмінювали їх на гривню в пунктах обміну валют. Також фальшивою валютою розрахувалися за вживану техніку.

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