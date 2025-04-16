Італія закликає UniCredit якнайшвидше вийти з росії — Reuters — Finance.ua
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Італія закликає UniCredit якнайшвидше вийти з росії — Reuters

Фондовий ринок
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Італія закликає UniCredit якнайшвидше вийти з росії — Reuters
Італія закликає UniCredit якнайшвидше вийти з росії — Reuters
Уряд Італії планує поставити перед банком UniCredit умову — повністю вийти з російського ринку, перш ніж схвалити його угоду з купівлі конкурента Banco BPM.
Про це повідомляє Reuters.
UniCredit входить до числа небагатьох міжнародних банків, які не змогли вийти з росії після початку війни проти в Україні. Генеральний директор Андреа Орсель заявив, що не хотів нашкодити акціонерам, виводячи банк без справедливої ціни за активи.
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Банк уже зіткнувся з вимогами Європейського центрального банку (ЄЦБ) прискорити скорочення свого бізнесу в росії.
Італійський уряд розглядає угоду відповідно до так званих правил «золотої акції», що дають йому змогу блокувати або встановлювати умови для іноземних і внутрішніх корпоративних поглинань у стратегічних секторах, таких як енергетика, телекомунікації та банківська справа.
Очікується, що Італія також попросить UniCredit зберегти стабільну ставку між кредитами і депозитами і підтримувати поточні операції з фінансування проєктів.
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Уряд може обговорити угоду вже цього тижня, оскільки засідання кабінету міністрів заплановано на п’ятницю. Уряд схиляється до умовного схвалення угоди Unicredit-Banco BPM, і рішення очікується до кінця квітня.
UniCredit заявив цього місяця, що він запустить свою заявку на купівлю акцій BPM на суму 14 млрд євро 28 квітня після отримання схвалення від ринкового наглядового органу Consob. Однак кредитор залишає за собою право почекати до 30 червня, щоб вирішити, чи продовжувати умови пропозиції.
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UniCredit — друга найбільша банківська група Італії (після Intesa Sanpaolo). Основними регіонами діяльності є Італія, Німеччина, Австрія та країни Центральної та Східної Європи.
UniCredit працює в росії через дочірню компанію зі штатом близько 3100 співробітників і понад 50 філій. Міланський банк заявляє, що з 2022 року він зарезервував понад 800 млн євро на випадок дефолтів у росії і скоротив свій кредитний портфель на дві третини. Відомо, що тільки за 2023 рік він заплатив до російського бюджету 150 млн доларів.
За матеріалами:
РБК-Україна
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