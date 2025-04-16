Мільярд доларів на кону: мита Трампа можуть вдарити по чиповій індустрії США — Finance.ua
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Мільярд доларів на кону: мита Трампа можуть вдарити по чиповій індустрії США

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Нові мита президента США Дональда Трампа можуть коштувати американським виробникам обладнання для виробництва мікросхем понад $1 мільярд щороку.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Три найбільші американські компанії — Applied Materials, Lam Research та KLA — можуть втратити приблизно по $350 мільйонів кожна через ці мита. Менші конкуренти, такі як Onto Innovation, також можуть зазнати додаткових витрат у десятки мільйонів доларів.
Ці компанії виробляють надскладне обладнання для виготовлення мікросхем, яке може складатися з тисячі спеціалізованих деталей.
Виробники обладнання вже втратили мільярди доларів доходів через обмеження на експорт, які запровадив попередній президент Джо Байден. Вони були спрямовані на стримування постачання передових технологій до китайських компаній.
Адміністрація Трампа наразі переважно призупинила дзеркальні мита, оголошені в квітні. Але для стимулювання внутрішнього виробництва в США влада розглядає нові тарифи на імпорт продукції в галузі мікросхем і в понеділок розпочала розслідування щодо цього імпорту.
Оцінка потенційних витрат, обговорена минулого тижня у Вашингтоні, охоплює втрати доходів — переважно через недопродаж простішого обладнання іноземним замовникам — а також витрати на пошук альтернативних постачальників складних компонентів для чипового обладнання.
Також враховано витрати на дотримання тарифних правил — наприклад, на найм додаткового персоналу.
Попередні орієнтовні оцінки у $350 мільйонів для кожної компанії можуть змінитися, коли мита Трампа набудуть чинності.
Точні підрахунки ускладнені, оскільки кожне обладнання для виготовлення мікросхем складається з безлічі компонентів, а остаточна структура тарифів поки що не визначена.
За матеріалами:
Економічна Правда
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