Галущенко: перемовини з Болгарією щодо реакторів для ХАЕС ще тривають — Finance.ua

Галущенко: перемовини з Болгарією щодо реакторів для ХАЕС ще тривають Сьогодні 16:33 — Казна та Політика

Галущенко: перемовини з Болгарією щодо реакторів для ХАЕС ще тривають

Проєкт щодо придбання реакторів для Хмельницької АЕС у Болгарії не скасовано, перемовини з болгарською стороною ще тривають.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко під час «Години запитань до уряду», повідомляє Delo.ua.

За словами міністра, Болгарія офіційно не відмовлялася від перемовин. Водночас сам процес просувається повільно, що міністр пояснив політичними чинниками.

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«Я впевнений, що ми підпишемо відповідний документ. Ми його готуємо. Проєкт ще не скасовано», — наголосив Галущенко.

Галущенко назвав відмову Болгарії від угоди «найгіршим сценарієм» і зазначив, що це значно ускладнить добудову Хмельницької АЕС.

«У разі найгіршого сценарію — якщо продаж реакторів не відбудеться — це буде катастрофою для нас недобудувати ХАЕС», — сказав він.

Міністр припустив, що Україна може придбати необхідне обладнання в інших країнах, але реалізація проєкту в такому разі потребуватиме більше часу.

Нагадаємо, 15 квітня стало відомо, що уряд Болгарії вирішив не продавати Україні два російські реактори. Віцепрем’єр Болгарії Атанас Зафіров пояснив це потребою розвивати власну атомну енергетику на тлі високих цін на електроенергію.

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До цього депутат Верховної Ради Андрій Жупанин повідомляв, що Болгарія планувала підняти вартість реакторів із 600 до 700 мільйонів доларів. Україна ж наполягала на попередньо узгодженій сумі.

Болгарія придбала два російські реактори понад шість років тому для будівництва АЕС «Белене», від якого згодом відмовилася. Переговори про продаж цього обладнання Україні тривають вже майже два роки.

11 лютого Верховна Рада підтримала рішення про виділення коштів на закупівлю реакторів, а 13 березня закон повернули з підписом президента.

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