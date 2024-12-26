Україна посіла третє місце в Європі за рівнем розвитку відкритих даних — Finance.ua

Україна посіла третє місце в Європі за рівнем розвитку відкритих даних Сьогодні 11:03 — Казна та Політика

Україна посіла третє місце в Європі за рівнем розвитку відкритих даних, Фото: freepik

Україна втретє поспіль входить до трійки рейтингу Open Data Maturity з показником відкритості даних у 97%.

Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України з посиланням на дані рейтингу.

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«Цьогоріч рівень зрілості відкритих даних в Україні становить 97%, коли середній показник у Європі — 83%. А з 2020 року ми піднялися в рейтингу з 17-го місця на 3-тє — це результат постійної роботи нашої команди», — йдеться в повідомленні.

Цьогоріч у дослідженні взяли участь 34 країни, першість отримала Франція, а друге місце посіла Польща.

Відкриті дані як антикорупційний інструмент

Віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що відкриті дані є важливим інструментом для боротьби з корупцією, підтримки бізнесу, контролю з боку громадян та розв’язання глобальних проблем науковцями.

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Нагадаємо, Україна (Східна Європа) посіла 6-те місце у глобальному рейтингу прийняття криптовалют, зберігши провідну позицію в Східній Європі завдяки активній участі у секторі DeFi та роздрібних операціях.

Також Україна потрапила до списку країн з найбільш пекельними, токсичними податковими системами.

Укрінформ За матеріалами:

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