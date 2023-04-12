Україна оновила угоду про вільну торгівлю з Канадою — Finance.ua

Україна оновила угоду про вільну торгівлю з Канадою Вчора 10:45 — Казна та Політика

Україна оновила угоду про вільну торгівлю з Канадою

Україна й Канада оновили угоду про вільну торгівлю. Нова угода несе суттєві зміни до торгового режиму між країнами.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

За словами міністра економіки Юлії Свириденко, в рамках цього документу Україна і Канада уклали угоду з цифрової торгівлі, яка стала для нашої країни другою після відповідної угоди з Великою Британією.

«Український уряд ставить за мету надати українським підприємцям на зовнішніх ринках найсучасніші інструменти для розвитку бізнесу і економічного відновлення України. У новій угоді ми поєднуємо торгівлю товарами, послугами, здійснення інвестицій та економічну співпрацю між Україною та Канадою. Угода була підготовлена під час війни, тому має враховувати всі нагальні потреби бізнесу і стати додатковою візитівкою нашої економіки в світі», — пояснила Свириденко.

За її словами, основними відмінностями нової угоди стане те, що на додаток до скасування тарифів Україна і Канада розширюють можливості для підприємств, які мають не тільки українську, а ще й іноземну складову в своїй продукції.

"Будуть скасовані тарифи також на ті українські товари, які мають складові походженням з ЄС, Європейської асоціації вільної торгівлі, Великої Британії та Ізраїлю. Це має заохотити створення виробничих ланцюгів, зробить розташування виробництва в Україні більш привабливим для іноземних інвесторів, які планують постачати свої товари на канадський ринок",- продовжила Свириденко.

Також дуже важливим елементом угоди стане те, що вона буде дозволяти сторонам все, що не заборонено.

Окремо були прописані гарантії для інвесторів, а також система захисту інвестицій, яка базується на найсучасніших правових інструментах.

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Один із розділів включає в себе угоду про цифрову торгівлю, яка окреслює усі основоположні свободи у цій сфері.

Крім того нова угода регулює фінансові послуги, тимчасовий в’їзд для ділових осіб, телекомунікації, торгівлю та гендер, торгівлю і малі та середні підприємства, а також питання торгівлі та корінних народів.

Нова угода також включатиме оновлені глави про правила та процедури походження, конкурентну політику, монополії та державні підприємства, державні закупівлі, навколишнє середовище, працю, розробку та адміністрування заходів та прозорість, протидію корупції та відповідальну бізнес-поведінку.

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«Вона має в своїй основі ті самі принципи, які були використані в Тихоокеанській Угоді про вільну торгівлю, яка об’єднує Канаду, Австралію, Бруней, Чилі, Японію, Малайзію, Мексику, Нову Зеландію, Перу, Сінгапур та В’єтнам, а також в оновленій Північно-Американській ЗВТ між США, Мексикою і Канадою. Міністерство економіки вже розробило проект акту про офіційні переговори про приєднання до Тихоокеанської угоди. Тепер наша мета — отримати в червні рішення країн-учасниць про розгляд заявки України. Завдяки модернізованій угоді ми отримаємо з боку Канади не лише політичну, і експертну підтримку нашій заявці», — резюмувала Юлія Свириденко.

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