Британія та Польща збудують в Україні два села для переселенців: на це виділили 12 млн доларів — Finance.ua

Британія та Польща збудують в Україні два села для переселенців: на це виділили 12 млн доларів Сьогодні 07:46 — Нерухомість

Британія та Польща збудують в Україні два села для переселенців: на це виділили 12 млн доларів

Велика Британія та Польща побудують два тимчасові села у Львівській та Полтавській областях Україні, щоб забезпечити житло для тих, хто покинув свої домівки через повномасштабне вторгнення росії в Україну. У Лондоні заявили, що на цей проект буде виділено 12 млн доларів.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що Велика Британія прийняла майже 118 тисяч українців, але деяким надзвичайно важко отримати постійне житло.

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Тому уряд Великої Британії заявив, що у Львівській та Полтавській областях збудуть невеликі селища, які зможуть розмістити понад 700 людей.

«За останній рік володимир путін продовжував знищувати цивільні будинки та інфраструктуру. Цей проект подарує будинки тим, хто найбільше їх потребує», — заявив міністр закордонних справ Британії Джеймс Кліверлі.

Прем’єр-міністр Великобританії Ріші Сунак раніше заявив, що уряд його країни працює із західними союзниками, щоб спробувати легалізувати процес надання Києву заморожених російських активів на відбудову України.

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