Українці зможуть безплатно доїхати з Варшави до Великої Британії: як потрапити на рейс — Finance.ua
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Українці зможуть безплатно доїхати з Варшави до Великої Британії: як потрапити на рейс

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Українці зможуть безплатно доїхати з Варшави до Великої Британії: як потрапити на рейс
Українці зможуть безплатно доїхати з Варшави до Великої Британії: як потрапити на рейс, Фото: freepik.com
Українці, які рятуються від війни за кордоном, можуть отримати місця на безоплатний автобусний рейс до Великобританії з Варшави, повідомляє Transport a Sister.
Рейс організовують волонтери Хелен Віл та A&A Coach Hire. Рейс відбудеться 19 березня. Пасажири будуть переміщені на автобусі до Шотландії або Великобританії, включаючи харчування у вартості проїзду. Проте, забезпечення житлом не входить до переліку послуг.
Скористатися рейсом зможуть громадяни України, які мають британську візу та спонсора у Великій Британії. Пасажири можуть також взяти з собою своїх домашніх тварин, але вони повинні мати всі необхідні документи та щеплення та перебувати на території ЄС щонайменше 90 днів. Тварини не мають бути під забороною Агенства охорони здоров’я тварин та рослин Великої Британії.

Як потрапити на безплатний рейс

Для реєстрації на трансфер необхідно надіслати на електронну адресу helenduth40@hotmail.com такі дані:
  • Прізвище та ім’я;
  • Дата народження;
  • Номер телефону;
  • Номер та термін дії закордонного паспорта;
  • Номер візи;
  • Електронна адреса;
  • Дані вашого спонсора: ім’я, телефон, адреса тощо.
Якщо плануєте їхати за кордон на власній автівці, варто заздалегідь потурбуватись про наявність Зеленої картки, без якої перетин кордону неможливий. Зелена карта працює як автоцивілка, тільки за кордоном. Поліс покриває відповідальність при виникненні страхового випадку. А на Finance.ua можна оформити поліс онлайн за 3 хвилини і не переплачувати на кордоні:

Оформити Зелену картку 🚗

За матеріалами:
Телеканал 24
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