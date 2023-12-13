Україна може ввести податок на надприбуток під час війни — деталі Сьогодні 14:04

Україна може ввести податок на надприбуток під час війни — деталі

Україна може ввести податок на надприбуток під час війни. Як зазначено у документі, щоб усунути негативний вплив на поведінку платників податків і підвищити стабільність приватного сектору, будуть обговорені принципи оподаткування надприбутків компаній.

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У воєнний час влада зобов’язується забезпечити надходження до бюджету. Тому, якщо виникне додатковий тиск витрат одним з джерел доходів держбюджету можуть стати податки з надприбутків підприємств.

Про це йдеться в меморандумі про фінансову та економічну політику, оприлюдненого на сайті МВФ.

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«Щоб усунути негативний вплив на поведінку платників податків і підвищити стабільність приватного сектору, будуть обговорені принципи оподаткування надприбутків компаній, включаючи вказівки щодо надзвичайних обставин, за яких такі податки можуть застосовуватися», — йдеться в документі.

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Як зазначається в меморандумі, як відправну точку для бюджету на 2024 рік влада запровадила одноразове підвищення податку на прибуток банків з 18 до 50 відсотків у 2023 році. Потім податок становитиме 25% у наступні роки.

Далі, щоб допомогти створити буфери, Мінфін має створити робочу групу до кінця лютого 2024 року, яка сформулює пропозицію з пакетом короткострокових податкових і неподаткових заходів, які дадуть додаткові надходження принаймні на 0,5% ВВП. Ці заходи можуть бути активовані у 2024 році, якщо виникне додатковий тиск витрат.

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