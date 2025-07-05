Позашляховий брат Aveo: представлено недорогий кросовер Chevrolet (фото) — Finance.ua
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Позашляховий брат Aveo: представлено недорогий кросовер Chevrolet (фото)

Технології&Авто
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Позашляховий брат Aveo: представлено недорогий кросовер Chevrolet (фото)
Позашляховий брат Aveo: представлено недорогий кросовер Chevrolet (фото), Фото: Chevrolet
Новий Chevrolet Groove — недорогий кросовер В-класу, який ділить платформу із третім поколінням моделі Aveo.
Подробиці авто розкрили на сайті концерну General Motors.
Chevrolet Groove не є абсолютно новою моделлю — це експортна версія китайського Wuling Xing Chi, який випускають із 2022 року. Річ у тім, що General Motors є співвласником бренду Wuling.
Фото: Chevrolet
Фото: Chevrolet
Кросовер Chevrolet Groove коштуватиме приблизно 20 тис. доларів.
Від побратима Wuling його можна відрізнити за інакшою решіткою радіатора. Версія RS отримала 17-дюймові диски та обвіс із червоними акцентами.

Розміри Chevrolet Groove 2025:

  • довжина — 4365 мм;
  • ширина — 1750 мм;
  • висота — 1640 мм;
  • колісна база — 2550 мм.
У салоні встановили цифровий щиток приладів та 10,25-дюймовий тачскрін, а дефлектори обдуву з’єднані хромованим молдингом. Об’єм багажника складає 322−1077 л.
Фото: Chevrolet
Фото: Chevrolet
Топова комплектація Chevrolet Groove включає панорамний дах, клімат-контроль, електропривід крісла водія, адаптивний круїз-контроль, камеру заднього виду.
Кросовер Chevrolet Groove оснащений 1,5-літровим бензиновим турбомотором потужністю 149 к. с. У парі з ним працює варіатор.
За матеріалами:
Фокус
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