Позашляховий брат Aveo: представлено недорогий кросовер Chevrolet (фото) — Finance.ua

Позашляховий брат Aveo: представлено недорогий кросовер Chevrolet (фото) Сьогодні 03:21 — Технології&Авто

Позашляховий брат Aveo: представлено недорогий кросовер Chevrolet (фото), Фото: Chevrolet

Новий Chevrolet Groove — недорогий кросовер В-класу, який ділить платформу із третім поколінням моделі Aveo.

Подробиці авто розкрили на сайті концерну General Motors.

Chevrolet Groove не є абсолютно новою моделлю — це експортна версія китайського Wuling Xing Chi, який випускають із 2022 року. Річ у тім, що General Motors є співвласником бренду Wuling.

Фото: Chevrolet

Кросовер Chevrolet Groove коштуватиме приблизно 20 тис. доларів.

Від побратима Wuling його можна відрізнити за інакшою решіткою радіатора. Версія RS отримала 17-дюймові диски та обвіс із червоними акцентами.

Розміри Chevrolet Groove 2025:

довжина — 4365 мм;

ширина — 1750 мм;

висота — 1640 мм;

колісна база — 2550 мм.

У салоні встановили цифровий щиток приладів та 10,25-дюймовий тачскрін, а дефлектори обдуву з’єднані хромованим молдингом. Об’єм багажника складає 322−1077 л.

Фото: Chevrolet

Топова комплектація Chevrolet Groove включає панорамний дах, клімат-контроль, електропривід крісла водія, адаптивний круїз-контроль, камеру заднього виду.

Кросовер Chevrolet Groove оснащений 1,5-літровим бензиновим турбомотором потужністю 149 к. с. У парі з ним працює варіатор.

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