Позашляховий брат Aveo: представлено недорогий кросовер Chevrolet (фото) — Finance.ua

Позашляховий брат Aveo: представлено недорогий кросовер Chevrolet (фото)
Новий Chevrolet Groove — недорогий кросовер В-класу, який ділить платформу із третім поколінням моделі Aveo.
Подробиці авто розкрили на сайті концерну General Motors.
Chevrolet Groove не є абсолютно новою моделлю — це експортна версія китайського Wuling Xing Chi, який випускають із 2022 року. Річ у тім, що General Motors є співвласником бренду Wuling.
Кросовер Chevrolet Groove коштуватиме приблизно 20 тис. доларів.
Від побратима Wuling його можна відрізнити за інакшою решіткою радіатора. Версія RS отримала 17-дюймові диски та обвіс із червоними акцентами.
Розміри Chevrolet Groove 2025:
- довжина — 4365 мм;
- ширина — 1750 мм;
- висота — 1640 мм;
- колісна база — 2550 мм.
У салоні встановили цифровий щиток приладів та 10,25-дюймовий тачскрін, а дефлектори обдуву з’єднані хромованим молдингом. Об’єм багажника складає 322−1077 л.
Топова комплектація Chevrolet Groove включає панорамний дах, клімат-контроль, електропривід крісла водія, адаптивний круїз-контроль, камеру заднього виду.
Кросовер Chevrolet Groove оснащений 1,5-літровим бензиновим турбомотором потужністю 149 к. с. У парі з ним працює варіатор.
Поділитися новиною