Google запускає застосунок Doppl, у якому можна приміряти одяг онлайн (відео) — Finance.ua

Google запускає застосунок Doppl, у якому можна приміряти одяг онлайн (відео)
Google запускає експериментальний застосунок Doppl — за допомогою штучного інтелекту він показує, як на вас сидітиме різний одяг. Він доступний на iOS та Android, але поки що тільки у США.
Про це пише TechCrunch.
Як це працює
У Doppl можна віртуально поміряти одяг на цифрові версії себе. Спочатку застосунок просить завантажити зображення вашого тіла у повний зріст. А потім можна використовувати фотографії або скріни різного одягу, щоб приміряти його.
Крім того, застосунок може перетворити ваші зображення на відео, згенероване ШІ, щоб ви краще уявили, як цей одяг виглядатиме в реальному житті.
Улюблені образи можна зберігати та ділитися ними з іншими.
У Google кажуть, що новий додаток базується на нещодавно запроваджених функціях Google Shopping, які дозволяють віртуально приміряти одяг.
Вивівши цю функцію в окремий застосунок, Google робить її доступнішою.
Оскільки запуск експериментальний, наразі невідомо, чи планує Google поширити додаток на інші регіони, і якщо так — коли саме.
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