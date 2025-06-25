Google Chrome більше не оновлюватиметься на Android 8 та 9 — Finance.ua

Google Chrome більше не оновлюватиметься на Android 8 та 9 Сьогодні 03:32 — Технології&Авто

Google Chrome більше не оновлюватиметься на Android 8 та 9

Google оголосила про зміни у вимогах до операційної системи для свого браузера Chrome. Від серпня 2025 року для використання оновлених версій Chrome на Android потрібна буде мінімальна версія Android 10. Це означає кінець підтримки для мільйонів пристроїв, що працюють на Android 8 та 9.

Які версії Android втратять підтримку

Chrome 138 — остання версія, яка працює на Android 8 (Oreo) та Android 9 (Pie).

Chrome 139 — перша версія, яка вимагатиме Android 10 або новішу версію. Її запуск заплановано на серпень 2025 року.

Власники пристроїв зі старими версіями Android зможуть продовжити користуватись Chrome 138, але без нових функцій і патчів безпеки.

Що це означає для користувачів

Якщо ваш смартфон або планшет працює на Android 8 чи 9:

браузер продовжить працювати, але не оновлюватиметься;

ви вразливі до потенційних кіберзагроз, оскільки оновлення безпеки більше не надходитимуть;

багато нових функцій Chrome будуть недоступні.

Чому Google припиняє підтримку

Причиною припинення підтримки Android 8 і 9 є їхня застаріла архітектура, яка обмежує впровадження сучасних функцій у браузері. Крім того, підтримка старих версій ОС ускладнює процес розробки, тестування та забезпечення належного рівня безпеки. З огляду на те, що більшість користувачів вже перейшли на Android 10 або новіші версії, Google зосереджує ресурси на підтримці актуальних платформ.

Як перевірити та оновити Android

Перейдіть у «Налаштування» → «Система» → «Оновлення системи». Якщо оновлення доступне — встановіть його. Якщо пристрій більше не підтримує оновлення, розгляньте покупку нового смартфона або використання іншого браузера з підтримкою старих версій Android.

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