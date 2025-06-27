Google додає до GenAI можливість завантажувати відео та ставити питання — Finance.ua

Google додає до GenAI можливість завантажувати відео та ставити питання 27.06.2025, 00:32 — Технології&Авто

Google додає до GenAI можливість завантажувати відео та ставити питання

У травні минулого року компанія Google оновила Gemini — свою платформу штучного інтелекту. Було додано можливість аналізувати файли та відповідати на запитання про них. Однак тоді було впроваджено тільки підтримку документів і зображень. Тепер же компанія додала підтримку відео до віртуального помічника GenAI, даючи змогу людям завантажувати в нього ролик і ставити запитання про нього.

Компанія зробила нову функцію доступною на всіх основних платформах, включно з Gemini для Android, iOS і веб-версією. Що ще краще — цією опцією можуть скористатися абсолютно всі. Тобто вона доступна як для платних, так і для безкоштовних рівнів чат-бота.

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Щоб використовувати цей функціонал, необхідно відкрити Gemini. Після цього слід натиснути на поле введення тексту, щоб ввести запит. Далі необхідно вибрати значок, що нагадує плюс. Потім слід натиснути на «Галерею» або «Файли» і вибрати потрібне вам відео. Після цього в полі введення тексту з’явиться невеликий попередній перегляд цього ролика. Тепер можна вводити команду або запит про відео. Наприкінці залишиться натиснути кнопку відправки.

Після цього Gemini самостійно проаналізує відео та знайде відповідь на ваше запитання. Вона буде надана користувачеві у вигляді текстового повідомлення. Тобто це, як і раніше, спілкування з чат-ботом, тільки тепер із розширеним функціоналом. Google пропонує нову функцію на Android та iOS з оновленням додатка.

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