Названо 10 найпопулярніших моделей на ринку нових авто Європи — Finance.ua

Названо 10 найпопулярніших моделей на ринку нових авто Європи Сьогодні 06:05 — Технології&Авто

Названо 10 найпопулярніших моделей на ринку нових авто Європи

За підсумками перших п’яти місяців 2025 року Renault Clio став найпопулярнішим в Європі автомобілем.

Про це свідчать дані focus2move, повідомляє «Укравтопром».

Продажі Renault Clio зросли відносно аналогічного періоду минулого року на 7,7%.

Водночас, у 2024 році лідерство належало Dacia Sandero.

ТОП-10 моделей на ринку нових авто Європи:

Renault Clio (+7,7%);

Dacia Sandero (-8,4%);

Volkswagen T-Roc (+0,3%);

Volkswagen Golf (-16,7%);

Volkswagen Tiguan (+11,8%);

Dacia Duster (+7,1%);

Citroen C3 (-10,9%);

Opel Corsa (+7%);

Toyota Yaris (-12,9%);

Peugeot 2008 (+2,5%).

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