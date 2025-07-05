Названо 10 найпопулярніших моделей на ринку нових авто Європи — Finance.ua
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Названо 10 найпопулярніших моделей на ринку нових авто Європи

Технології&Авто
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Названо 10 найпопулярніших моделей на ринку нових авто Європи
Названо 10 найпопулярніших моделей на ринку нових авто Європи
За підсумками перших п’яти місяців 2025 року Renault Clio став найпопулярнішим в Європі автомобілем.
Про це свідчать дані focus2move, повідомляє «Укравтопром».
Продажі Renault Clio зросли відносно аналогічного періоду минулого року на 7,7%.
Водночас, у 2024 році лідерство належало Dacia Sandero.

ТОП-10 моделей на ринку нових авто Європи:

  • Renault Clio (+7,7%);
  • Dacia Sandero (-8,4%);
  • Volkswagen T-Roc (+0,3%);
  • Volkswagen Golf (-16,7%);
  • Volkswagen Tiguan (+11,8%);
  • Dacia Duster (+7,1%);
  • Citroen C3 (-10,9%);
  • Opel Corsa (+7%);
  • Toyota Yaris (-12,9%);
  • Peugeot 2008 (+2,5%).
За матеріалами:
Finance.ua
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