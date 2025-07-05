Данія першою в Європі боротиметься з діпфейками, надаючи авторські права на власні зовнішність і голос — Finance.ua

Данія першою в Європі боротиметься з діпфейками, надаючи авторські права на власні зовнішність і голос Сьогодні 05:07 — Технології&Авто

Данія першою в Європі боротиметься з діпфейками, надаючи авторські права на власні зовнішність і голос

Уряд Данії готує зміни до законодавства, які посилять захист особистості в епоху стрімкого розвитку штучного інтелекту. Новий законопроєкт передбачає, що кожна людина отримає авторське право на власне тіло, зовнішність, риси обличчя та голос.

Про це пише The Guardian.

Що передбачається

Міністерство культури Данії заявило, що країна першою у Європі запровадить подібний правовий механізм боротьби з цифровими підробками особистості.

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Законодавча ініціатива, яка вже має широку підтримку серед депутатів парламенту, буде винесена на громадське обговорення до літніх канікул, а восени подана на розгляд парламенту.

Міністр культури Данії Якоб Енгель-Шмідт пояснив, що йдеться про цифрові імітації людей — діпфейки, які можуть дуже реалістично відтворювати зовнішність, голос або манеру поведінки.

«Ми надсилаємо чіткий сигнал: кожна людина має право на своє тіло, голос і риси обличчя. Наразі чинне законодавство не забезпечує належного захисту в умовах розвитку генеративного ШІ», — заявив міністр.

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Він також додав, що не приймає того, що «людей можна „пропустити через цифровий копіювальний апарат“ і використовувати без згоди у будь-яких цілях».

Уряд зазначає, що після ухвалення закону громадяни зможуть вимагати від онлайн-платформ видалення контенту, створеного або поширеного без згоди.

Це якщо він містить цифрову імітацію їхньої зовнішності або голосу. Також це стосуватиметься випадків, коли штучний інтелект відтворює виступи артистів без дозволу.

Передбачається, що у разі порушення нових норм постраждала сторона зможе претендувати на компенсацію. Водночас закон не торкатиметься сатири та пародій. Вони, як і раніше, залишатимуться дозволеними.

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