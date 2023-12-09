Як українцям платити податки за кордоном — Finance.ua

Як українцям платити податки за кордоном Сьогодні 12:41 — Особисті фінанси

Як українцям платити податки за кордоном

З початком повномасштабної агресії росії багато громадян України виїхали за кордон. Водночас, при отриманні доходу за кордоном місцем сплати податків може бути як Україна, так і країна перебування такої фізособи.

Про це пише адвокат Олександр Головченко.

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«Залежно від особливостей податкового законодавства кожної країни, місце сплати податків залежить від місця отримання доходу, виду самого доходу, податкового резидентського статусу особи, яка отримує. Тобто, щоб запобігти подвійному оподаткуванню, необхідно визначити резидентський статус фізособи», — зазначив юрист.

Фізична особа має сплачувати податки в Україні, якщо підпадає хоча б під один із критеріїв:

наявність тісних особистих чи економічних зв’язків (центр життєвих інтересів) в Україні;

перебування в Україні не менше 183 днів (включаючи день приїзду та від'їзду) протягом податкового року;

місце постійного проживання в Україні членів сім'ї;

місце реєстрації фізособи як суб'єкта підприємницької діяльності (ФОП).

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«Невідповідність цим критеріям дозволяє змінити податковий резидентський статус та розглянути іншу країну як місце сплати податків. Важлива перевірка реєстрації фізособи, як суб'єкта підприємницької діяльності (ФОП) у Єдиному державному реєстрі. це критерій визнання особи резидентом України. Зрозуміло, і відповідний обов’язок щодо сплати податків від отриманих за кордоном доходів саме в Україні «, — написав юрист.

Будучи громадянином України, але податковим нерезидентом, за деякими видами доходів платити податки доведеться все ж таки в Україні:

при отриманні доходів від юросіб резидентів України та ФОП (вони виконують функцію податкового агента та утримують податки при виплаті) — це можуть бути дивіденди, роялті, відсотки, орендні платежі, виграші, призи, дохід від продажу нерухомого та рухомого майна, заробітна плата, виплата за цивільно-правовими договорами тощо;

при отриманні спадщини та подарунків від осіб, які не є родичами І та ІІ ступеня спорідненості;

при отриманні інвестиційного прибутку;

під час продажу/надання в оренду нерухомого та рухомого майна фізособі.

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«Ще одним важливим аспектом є питання уникнення подвійного оподаткування. В України підписано угоди про уникнення подвійного оподаткування більш ніж зі 180 країнами світу. Якщо громадянин України визнається резидентом України, але сплачував податки в іншій державі - сплачені податки можуть бути зараховані в Україні», — додав Головченко.

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