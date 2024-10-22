Україна може стати ключовим гравцем на ринку криптовалют — НКЦПФР Вчора 17:15 — Фондовий ринок

Україна може стати ключовим гравцем на ринку криптовалют — НКЦПФР

Україна залишається ключовим гравцем на криптовалютному ринку Східної Європи.

«Ринок віртуальних активів в Україні наразі не врегульований. Комісія докладає значних зусиль для створення правового поля для обігу криптоактивів на основі найкращих європейських практик, таких як MiCA і TFR. Це дозволить контролювати діяльність у цій сфері та захищати права інвесторів», — повідомили в НКЦПФР.

Руслан Магомедов, голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, упевнений, що Україна має великий потенціал стати ключовим гравцем на ринку криптовалют, враховуючи високий рівень інтересу до цифрових активів.

«Це природній процес, адже більшість українців добре обізнані в сучасних технологічних фінансових процесах та інноваціях сьогодення. За державою залишається завдання дати сприятливе регуляторне середовище, вивести ринок з тіні та побудувати зрозумілу систему захисту прав інвесторів. Ми над цим активно працюємо разом з представниками ринку, Комітетом ВРУ, НБУ, юридичною спільнотою та іншими зацікавленими сторонами», — заявив Магомедов.

Нагадаємо, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев раніше заявив , що очікується, що в Україні легалізація криптовалюти відбудеться приблизно в першій половині 2025 року. Однак податкові пільги не передбачаються.

Єдиним законним засобом платежу в Україні є гривня, і це залишається принциповою позицією НБУ. Криптовалюта таким засобом не є, зазначав голова НБУ Андрій Пишний.

Україна посіла друге місце у Східній Європі за обсягом вартості отриманих криптоактивів із показником понад $100 млрд.

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