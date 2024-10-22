Україна може стати ключовим гравцем на ринку криптовалют — НКЦПФР
Україна залишається ключовим гравцем на криптовалютному ринку Східної Європи.
Про це повідомляє Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку з посиланням на звіт Chainalysis — The 2024 Geography of Crypto Report.
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«Ринок віртуальних активів в Україні наразі не врегульований. Комісія докладає значних зусиль для створення правового поля для обігу криптоактивів на основі найкращих європейських практик, таких як MiCA і TFR. Це дозволить контролювати діяльність у цій сфері та захищати права інвесторів», — повідомили в НКЦПФР.
Руслан Магомедов, голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, упевнений, що Україна має великий потенціал стати ключовим гравцем на ринку криптовалют, враховуючи високий рівень інтересу до цифрових активів.
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«Це природній процес, адже більшість українців добре обізнані в сучасних технологічних фінансових процесах та інноваціях сьогодення. За державою залишається завдання дати сприятливе регуляторне середовище, вивести ринок з тіні та побудувати зрозумілу систему захисту прав інвесторів. Ми над цим активно працюємо разом з представниками ринку, Комітетом ВРУ, НБУ, юридичною спільнотою та іншими зацікавленими сторонами», — заявив Магомедов.
Нагадаємо, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев раніше заявив, що очікується, що в Україні легалізація криптовалюти відбудеться приблизно в першій половині 2025 року. Однак податкові пільги не передбачаються.
Єдиним законним засобом платежу в Україні є гривня, і це залишається принциповою позицією НБУ. Криптовалюта таким засобом не є, зазначав голова НБУ Андрій Пишний.
Україна посіла друге місце у Східній Європі за обсягом вартості отриманих криптоактивів із показником понад $100 млрд.
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