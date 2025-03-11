Україна і Франція затвердили 19 проєктів з відновлення критичної інфраструктури: на що спрямують €200 млн — Finance.ua

Україна і Франція затвердили 19 проєктів з відновлення критичної інфраструктури: на що спрямують €200 млн Сьогодні 09:17 — Казна та Політика

Україна і Франція затвердили 19 проєктів з відновлення критичної інфраструктури: на що спрямують €200 млн

Україна і Франція затвердили 19 проєктів з відновлення критичної інфраструктури в межах угоди на €200 млн, яка була укладена у жовтні 2024 року у Києві.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

Під час візиту першої віцепремʼєрки — міністерки економіки Юлії Свириденко до Парижу сторони спільно опрацювали десятки заявок і уряд затвердив перші 19 проєктів на засіданні Стратегічної інвестиційної ради.

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Це проєкти у сфері охорони здоровʼя, енергетики, інфраструктури, гуманітарного розмінування та інших напрямків. Всі відібрані проєкти будуть реалізовані у терміни — від 5 до 16 місяців.

«Ми вдячні Франції за стратегічне партнерство. Ця угода надає Україні 200 мільйонів євро через „Фонд для України“, які будуть спрямовані на відбудову критичної інфраструктури. З них 60 мільйонів підуть на підтримку енергетики. Програма мала значну увагу з боку приватного сектору. Загальна ж кількість проєктів, які подалися на фінансування, сягнула 600 млн євро. Це суттєво перевищує передбачений обсяг фінансування, тому ми сподіваємося на розширення співпраці», — підкреслила міністерка економіки України Юлія Свириденко.

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За словами Свириденко, ця угода значно посилить енергетичний потенціал міст, які потребують допомоги. Серед них — Харків, Кривий Ріг, Запоріжжя та інші регіони. Фінансування дозволить модернізувати застарілу інфраструктуру, впровадити цифрові рішення, відновити пошкоджені об’єкти, диверсифікувати джерела енергії та перейти до зеленої енергетики.

«Відновлення інфраструктури — наше спільне завдання. Руйнування колосальні. За оцінками RDNA, на реконструкцію Україні потрібно 524 мільярди доларів упродовж наступного десятиліття. Найбільших втрат зазнали житлові будівлі, соціальна інфраструктура, енергетика, транспорт, логістика та промисловість. Тому частина грантових коштів буде спрямована саме на ці напрями», — зазначила Свириденко.

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Також кошти підуть на гуманітарне розмінування. Це критично важливо для відновлення господарської діяльності у прифронтових та деокупованих регіонах. Україна залишається найбільш замінованою країною у світі. Понад 138 000 кв. км її території забруднені вибухонебезпечними предметами — це майже чверть площі Франції.

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