Україна готова підписати зі США угоду про корисні копалини: деталі документа — Finance.ua

Україна готова підписати зі США угоду про корисні копалини: деталі документа Сьогодні 15:02

Україна готова підписати зі США угоду про корисні копалини: деталі документа

Україна та США можуть підписати угоду про видобуток корисних копалин вже сьогодні, 30 квітня. За неофіційними даними, проєкт угоди, який передбачає створення спільного фонду для управління інвестиційними проєктами України, вже доопрацьовано. Однак, крім нього, очікується підписання ще двох технічних договорів, які детально визначать правила роботи фонду. Ці документи ще готові.

Про це пише Bloomberg , посилаючись на власні джерела.

Також, за даними ЗМІ, у США вже перебуває віцепрем’єр-міністерка, міністерка економіки України Юлія Свириденко, яка, ймовірно, і буде уповноважена підписати документ.

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Україна готова підписати угоду про природні ресурси зі США, що може посилити підтримку Києва з боку Вашингтона за рахунок зміцнення їхнього економічного партнерства.

Деталі угоди

Агентство зазначає, що в рамках угоди США та Україна прагнутимуть створити умови для «збільшення інвестицій у гірничодобувну промисловість, енергетику та пов’язані з ними технології в Україні».

та пов’язані з ними технології в Україні». Також зазначено, що в проєкті документа (офіційно він не публікувався), США визнали вимогу України уникнути конфлікту з планами щодо вступу до Європейського Союзу. Цю вимогу українська сторона називала «червоною лінією» у переговорах.

«Іще одним проривом стало те, що США погодилися з тим, що тільки майбутня військова допомога, яку вони можуть надати Україні після підписання угоди, буде враховуватись у їхньому внеску до фонду», — повідомляє агентство, посилаючись на проєкт документа.

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Зазначається, що також у «ресурсній угоді» прописана мета — зміцнити «стратегічне партнерство між сторонами для довгострокового відновлення та модернізації України у відповідь на масштабні руйнування, спричинені повномасштабним вторгненням росії.

Довідка Finance.ua:

17 квітня Україна та США підписали меморандум про наміри укласти «ресурсну» угоду. Меморандум не вимагав згоди українського парламенту. У його тексті були описані лише бажання та наміри сторін. З українського боку меморандум про корисні копалини зі США підписала міністерка економіки Юлія Свириденко. Меморандум з американської сторони підписав міністр фінансів США Скотт Бессент;

президент України Володимир Зеленський заявляв, що оновлена версія угоди про надра між Україною та США — значно сильніша і рівноправніша. Документ може бути вигідним як Вашингтону, так і Києву.

Обозреватель За матеріалами:

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