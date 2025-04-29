Україна була і є однією з найкорумпованіших країн світу, — радник Трампа
Радник президента США з питань національної безпеки Майк Волц назвав Україну однією з найбільш корумпованих держав у світі та розкритикував її за те, що вона досі не уклала угоду про корисні копалини.
Про це він сказав у інтерв’ю Fox News.
«Україна була і є однією з найкорумпованіших країн у світі. Ми завжди повинні захищати наших платників податків, туди вливали мільярди доларів. Я думаю, що попередня адміністрація здійснювала належний контроль над тими коштами, які вона давала», — сказав Волц.
Він додав, що нинішній адміністрації президента США необхідно «пильно стежити» за цим.
Також Волц розкритикував президента України Володимира Зеленського через його суперечку з американським лідером Дональдом Трампом у Білому домі та дорікнув Києву тим, що угода про корисні копалини досі не підписана.
«Замість того, щоб намагатися виправити президента (Дональда Трампа. — Ред.) в Овальному кабінеті під час їхньої першої зустрічі, Зеленський міг би сидіти пліч-о-пліч з ним, підписуючи угоду про корисні копалини», — заявив радник з нацбезпеки.
Він також додав, що Україна втратила «історичну можливість» підписати угоду про корисні копалини в Білому домі.
Нагадаємо, після публічної сварки з президентом України в Овальному кабінеті президент США Дональд Трамп вирішив змінити угоду про корисні копалини на «більшу й кращу». За даними медіа, адміністрація Трампа хотіла просунути нові умови, включивши контроль США над українськими атомними електростанціями.
28 березня Україна підтвердила, що отримала від США новий варіант угоди, а народний депутат Ярослав Железняк опублікував його деталі.
У ньому американці пропонують, аби більшість в управлінні фондом становили представники США (3 з 5 членів). Усі нові інвестпроєкти спочатку пропонуються американській стороні, та будь-які зміни відбуваються за домовленістю з американською стороною.
За даними Железняка, у тексті немає пунктів про АЕС та порти, йдеться про видобуток державних і приватних компаній. Але також немає гарантій безпеки від США.
Україна та Сполучені Штати вже підписали меморандум, який засвідчує намір фіналізувати й укласти угоду про надра.
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