Україна була і є однією з найкорумпованіших країн світу, — радник Трампа Сьогодні 17:18

Україна була і є однією з найкорумпованіших країн світу, — радник Трампа

Радник президента США з питань національної безпеки Майк Волц назвав Україну однією з найбільш корумпованих держав у світі та розкритикував її за те, що вона досі не уклала угоду про корисні копалини.

Про це він сказав у інтерв’ю Fox News.

«Україна була і є однією з найкорумпованіших країн у світі. Ми завжди повинні захищати наших платників податків, туди вливали мільярди доларів. Я думаю, що попередня адміністрація здійснювала належний контроль над тими коштами, які вона давала», — сказав Волц.

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Він додав, що нинішній адміністрації президента США необхідно «пильно стежити» за цим.

Також Волц розкритикував президента України Володимира Зеленського через його суперечку з американським лідером Дональдом Трампом у Білому домі та дорікнув Києву тим, що угода про корисні копалини досі не підписана.

«Замість того, щоб намагатися виправити президента (Дональда Трампа. — Ред.) в Овальному кабінеті під час їхньої першої зустрічі, Зеленський міг би сидіти пліч-о-пліч з ним, підписуючи угоду про корисні копалини», — заявив радник з нацбезпеки.

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Він також додав, що Україна втратила «історичну можливість» підписати угоду про корисні копалини в Білому домі.

Нагадаємо, після публічної сварки з президентом України в Овальному кабінеті президент США Дональд Трамп вирішив змінити угоду про корисні копалини на «більшу й кращу». За даними медіа, адміністрація Трампа хотіла просунути нові умови, включивши контроль США над українськими атомними електростанціями.

28 березня Україна підтвердила, що отримала від США новий варіант угоди, а народний депутат Ярослав Железняк опублікував його деталі.

У ньому американці пропонують, аби більшість в управлінні фондом становили представники США (3 з 5 членів). Усі нові інвестпроєкти спочатку пропонуються американській стороні, та будь-які зміни відбуваються за домовленістю з американською стороною.

За даними Железняка, у тексті немає пунктів про АЕС та порти, йдеться про видобуток державних і приватних компаній. Але також немає гарантій безпеки від США.

Україна та Сполучені Штати вже підписали меморандум, який засвідчує намір фіналізувати й укласти угоду про надра.

hromadske За матеріалами:

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