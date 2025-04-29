Що насправді відбувається з «грошовою машиною» путіна — The Economist (3 чинники) Сьогодні 21:00

Що насправді відбувається з «грошовою машиною» путіна — The Economist (3 чинники)

З кінця 2024 року економічне зростання в росії в річному обчисленні знизилося з приблизно 5% до нуля. Про це свідчить індекс, який складає банк Goldman Sachs.

Про це повідомляє журнал The Economist

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Уточнюється, що це підтвердив російський інвестиційний банк розвитку ВЕБ у своїй оцінці щомісячного зростання економіки. Показник ділового обороту, який складає Сбербанк, також обвалився.

У російському уряді визнали, що «щось відбувається». На початку квітня Центробанк рф повідомив, що останнім часом «у низці галузей було зафіксовано зниження обсягів виробництва через різке падіння попиту».

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За даними видання, після повномасштабного вторгнення в Україну 2022 року економісти передбачали скорочення річного ВВП у Росії до 15%. У підсумку він упав на 1,4% того самого року, а потім зріс на 4,1% 2023 року і на 4,3% 2024 року.

Журналісти виділили три чинники, які пояснюють зниження економічного зростання в рф у річному обчисленні. Перший пов’язаний із тим, що російський Центробанк називає «структурною трансформацією» економіки.

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Якщо до початку повномасштабної війни вона була звернена на Захід і допускала приватне підприємництво, то з 2022 року вона перетворилася на військову економіку, яку звернуто на Схід. Ця трансформація потребувала величезних інвестицій.

Другим чинником експерти назвали монетарну політику. Зазначено, що інфляція в рф уже кілька місяців перевищує цільовий показник Центробанку в 4% у річному обчисленні, а в лютому і березні вона перевищувала 10%.

«Однією з причин цього є величезні військові витрати, а також нестача робочої сили, яку спричинили призов до армії та еміграція кваліфікованих працівників. Минулого року номінальна зарплата зросла на 18%, що змусило компанії підняти ціни. У відповідь Центральний банк закрутив гайки. 25 квітня він ухвалив рішення залишити базову процентну ставку на рівні 21% - найвищому з початку 2000-х років», — пишуть у виданні.

Третім чинником назвали погіршення зовнішніх умов на тлі торгової війни США, через яку обвалилися ціни на нафту:

«У міру зниження експортних надходжень падіння цін на нафту безпосередньо впливає і на реальний сектор економіки. Державна скарбниця вже відчуває удар».

Зокрема, у березні податкові надходження в рф від нафти і газу впали на 17% у річному обчисленні. А 22 квітня агентство Reuters повідомило, що російський уряд очікує різкого сповільнення темпів зростання продажів нафти і газу цього року.

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УНІАН За матеріалами:

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