Фінляндія заборонила росіянам купувати нерухомість — Finance.ua

Фінляндія заборонила росіянам купувати нерухомість Сьогодні 23:10 — Нерухомість

Фінляндія заборонила росіянам купувати нерухомість

Парламент Фінляндія схвалив пропозицію уряду щодо повної заборони на придбання нерухомості громадянами росії. Країна надалі планує розширити список країн, що можуть становити загрозу національній безпеці.

Про це повідомляє Yle.

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Міністр оборони Антті Хяккянен зазначив, що відчуває велику радість від того, що парламент повністю підтримав цю пропозицію, спрямовану на зміцнення національної безпеки.

Він підкреслив, що це рішення надсилає чіткий сигнал про те, що Фінляндія не дозволить дестабілізувати ситуацію у своїй країні.

Хто більше не зможе купувати нерухомість у Фінляндії

Як пише видання, закон наразі забороняє громадянам рф купувати нерухомість у Фінляндії.

Відповідно до нього, наразі дозвіл на придбання нерухомості не буде надано лише росіянам, але надалі будь-якій особі, країна громадянства якої веде загарбницьку війну і може становити загрозу національній безпеці Фінляндії.

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Передумовою для прийняття даного закону стало загострення ситуації з безпекою в країні.

Міністерство оборони раніше вже заявляло, що росія становить довгострокову загрозу безпеці в Європі, а нерухомість є однією з форм ворожого впливу.

«Мінімізація ризиків безпеки, пов’язаних із нерухомістю, тепер триватиме на наступних етапах. Ми готуємо урядову постанову, яка визначить країни, які ведуть загарбницьку війну і можуть загрожувати національній безпеці Фінляндії. Також готується законодавство для посилення засобів втручання у власність, яка вже була придбана», — пояснив міністр.

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