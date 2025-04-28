росія розширює військові бази біля кордону з НАТО — WSJ Сьогодні 18:20

росія розширює військові бази і готується перекинути більше військ у прикордонні регіони із країнами НАТО.

Як зазначається, у Петрозаводську, що за 160 км від Фінляндії, військові інженери рф розширюють бази. Там кремль планує створити новий армійський штаб для командування десятками тисяч військовослужбовців протягом наступних кількох років.

За даними західних військових і розвідки, ці солдати, багато з яких зараз служать на передовій в Україні, мають стати основою російської армії, яка готується до протистояння з Організацією Північноатлантичного договору. Кремль розширює призов до армії, збільшує виробництво зброї і модернізує залізничні лінії в прикордонних районах.

Військові експерти у самій росії вказують, що активність уздовж фінського кордону є частиною підготовки кремля до потенційного конфлікту з НАТО. За їхніми словами, після повернення з України російські війська розглядатимуть Фінляндію як противника.

росія цьогоріч збільшила військові витрати до понад 6% ВВП, до початку війни цей показник становив 3,6%. До прикладу, минулого року США витратили на оборону 3,4% від ВВП, а середній показник серед країн ЄС становив 2,1%. За словами командувача американських сил у Європі Крістофера Каволі, російська армія наразі перевищує свою довоєнну чисельність.

У лютневому звіті данська розвідувальна служба попередила, що росія може розпочати широкомасштабну війну в Європі протягом п’яти років, якщо вважатиме НАТО слабким. Західні військові чиновники попереджають, що припинення вогню в Україні дозволить російським військовим швидше переозброїтися.

Деякі країни НАТО на східному фланзі зміцнюють свої кордони за допомогою протитанкових та інших загороджень та траншей. А Польща, Естонія, Латвія і Литва вийшли з міжнародного договору про заборону протипіхотних мін.

Західні офіційні особи посилаються на таємні операції, які росія, як вважають, проводила в Європі протягом останніх років, як на доказ рішучості москви дестабілізувати Захід і помститися за його підтримку України.

Щоб зосередити сили на заході, торік рф реформувала військову структуру, створивши нові військові округи, орієнтовані на оборону Москви та Санкт-Петербурга. У Московському військовому окрузі налагоджується інтеграція транспортної мережі з білоруссю. Основне розширення відбувається в Ленінградському військовому окрузі, що межує з Естонією, Латвією та Фінляндією. Західні розвіддані вказують, що бригади тут будуть розширені до дивізій чисельністю близько 10 тисяч військовослужбовців.

росія планує побудувати нові казарми та навчальні майданчики, а також модернізувати арсенали та залізничні колії, щоб врахувати зростаючу кількість військ у Петрозаводську та його околицях. Нова інфраструктура включатиме в себе складські приміщення і житло для військовослужбовців, повідомив Еміль Кастехелмі з фінської організації Black Bird Group, яка аналізує супутникові знімки російських військових об’єктів.

За даними групи, росія також активно прокладає залізничні колії вздовж кордонів із Фінляндією, Норвегією, а також на південь від Санкт-Петербурга до кордону з Естонією.

Укрінформ За матеріалами:

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