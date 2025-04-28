Підсанкційні росіяни купили «золоті» паспорти Мальти — Finance.ua

Підсанкційні росіяни купили «золоті» паспорти Мальти Сьогодні 10:13

Російські багатії купили собі «золоті мальтійські паспорти», щоб уникнути санкцій, запроваджених проти них за війну росії проти України, пише Financial Times.

Російський бізнесмен, власник вугільних та газових компанії Альберт Авдолян, який потрапив під санкції ЄС через війну москви проти України, може уникнути обмежень на в’їзд до Євросоюзу завдяки мальтійському паспорту, отриманому за схемою «золотих» віз.

Авдолян, який став громадянином Мальти у 2015 році, є одним із семи осіб, що отримали мальтійський паспорт і згодом були внесені до санкційних списків США, ЄС або України.

Серед загальної групи з 16 осіб, які скористалися схемою громадянства за гроші, є не лише фігуранти санкційних списків, а й відомі політичні особи, які потенційно підвищують ризики корупції.

Європейська комісія подала позов проти Мальти, заявивши:

«Цінності ЄС не продаються. Схеми громадянства для інвесторів є порушенням законодавства ЄС… їх слід скасувати».

Очікується, що Європейський суд винесе рішення у вівторок. Ека Ростомашвілі з Transparency International підкреслила: «Для деяких це страховий поліс, для деяких це стратегія виходу… ці схеми дуже проблематичні з кількох причин. Це відкриває двері ЄС, а не лише Мальти».

Ростомашвілі зазначила, що часто заявки на паспорти подаються безпосередньо перед тим, як на осіб будуть накладені санкції або перед великими скандалами та кримінальними переслідуваннями.

Мальтійський паспорт дозволяє відкривати рахунки, бізнеси в ЄС і подорожувати без візи до багатьох країн. Подаючи заявку у 2014 році, Авдолян високо оцінив Мальту за «надійність, безпеку, мир, спокій та приємних людей».

Іншими власниками паспортів стали особи, яких згодом внесли до санкцій США та України. Наприклад, Євгенія Володимирівна Бернова, обвинувачена США у допомозі російському ВПК.

Бернова заявила, що вона отримала громадянство через «ретельний та багаторівневий процес належної перевірки» та мала «справжні зв’язки з Мальтою», інвестуючи у кіновиробництво. Вона назвала санкції «помилковим розумінням з боку влади США».

Принаймні один мальтійський паспорт було анульовано. Серед політичних діячів із мальтійськими паспортами — принц Халед із Саудівської Аравії та його сини.

УНІАН За матеріалами:

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