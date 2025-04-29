Іспанія анонсувала масштабну програму для боротьби з житловою кризою — Finance.ua

Іспанія анонсувала масштабну програму для боротьби з житловою кризою Сьогодні 19:43 — Світ

Іспанія анонсувала масштабну програму для боротьби з житловою кризою

Іспанський уряд оголосив про масштабну програму для подолання житлової кризи, виділивши 1,3 млрд євро на будівництво доступного житла. Основну увагу приділять впровадженню індустріальних методів зведення будинків, що дозволить скоротити терміни будівництва на 60%, пише Bloomberg.

Влада планує застосувати «модель індустріального будівництва», яка прискорить зведення житлових комплексів та підвищить їхню якість. У межах державно-приватного проєкту Perte протягом наступних 10 років планують щорічно будувати 15 тис. нових квартир із залученням додаткових інвестицій з боку бізнесу.

Різке зростання цін на оренду та нестача житла стали серйозною проблемою для іспанців. Серед основних причин:

збільшення попиту на короткострокову оренду, особливо у туристичних регіонах;

дефіцит вільних земель для забудови у великих містах;

стрімке зростання кількості нових домогосподарств, що випереджає темпи будівництва.

За даними уряду, Іспанія потребує близько 300 тис. нових житлових одиниць щорічно, тоді як наразі будується лише близько 90 тис.

Щоб зменшити навантаження на ринок нерухомості, влада розглядає:

обмеження на купівлю житла іноземцями (зокрема, введення 100% податку для громадян країн за межами ЄС без посвідки на проживання);

посилення контролю над короткостроковою орендою (наприклад, у Барселоні планують повністю заборонити її до 2028 року).

Ці заходи мають на меті зробити житло доступнішим для місцевого населення та стабілізувати ціни на ринку.

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