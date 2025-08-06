У Єврокомісії кажуть, що 18-й пакет санкцій проти рф вступить в силу цього тижня — Finance.ua
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У Єврокомісії кажуть, що 18-й пакет санкцій проти рф вступить в силу цього тижня

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У Єврокомісії кажуть, що 18-й пакет санкцій проти рф вступить в силу цього тижня
У Єврокомісії кажуть, що 18-й пакет санкцій проти рф вступить в силу цього тижня
До кінця поточного тижня вступить в силу 18-й пакет санкцій Європейського Союзу проти росії, затверджений ще 18 липня.
Про це повідомила заступниця головного речника Єврокомісії Аріанна Подеста, передає Європейська правда.
Вступ в силу 18-го пакету санкцій ЄС проти рф відбудеться до кінця цього тижня, наголосила речниця Єврокомісії.
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«18-й пакет санкцій набуде чинності за кілька днів, наприкінці тижня, якщо я не помиляюся», — повідомила Подеста.
Вона додала, що наразі Єврокомісія «повністю зосереджена на виконанні санкційних пакетів, які ми вже ухвалили».
«Санкції — це те, над чим потрібно постійно працювати, оскільки існують способи їх обходу. Тому нам потрібно знаходити нові способи імплементації санкцій, які ми затвердили, і це частина природного процесу», — розповіла речниця Єврокомісії.
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Аріана Подеста заявила також, що Комісія «працює над майбутніми санкціями, щоб чинити ще більший тиск на росію».
Нагадаємо, 18 липня посли Європейського Союзу затвердили новий 18-й пакет санкцій проти рф.

Якими будуть нові санкції:

  • під обмеження потрапили 105 кораблів тіньового флоту росіян, обмежено доступ російських банків до фінансування;
  • встановлено нижчу цінову стелю на нафту;
  • трубопроводи «Північний потік» будуть заборонені.
За матеріалами:
Європейська правда
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