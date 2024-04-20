У яких регіонах України найдешевше та найдорожче жити (інфографіка) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У яких регіонах України найдешевше та найдорожче жити (інфографіка)

Особисті фінанси
133
У яких регіонах України найдешевше та найдорожче жити (інфографіка)
У яких регіонах України найдешевше та найдорожче жити (інфографіка)
За перші три місяці 2024 року, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, в усіх регіонах України, окрім Сумської області, зросли індекси споживчих цін на різні товари, включно з продуктами харчування. Зокрема, у деяких регіонах, де ведуться активні бойові дії, збільшилась вартість життя.
Про це стало відомо зі звіту Держстату.

Де в Україні жити найдорожче

Найбільш значне зростання індексів споживчих цін зазначено у Києві - до 102,6% та кількох інших регіонах.
Читайте також
Зазначається, що найчастіше пік зростання припадає на березень.
Вище 101,3% зросли індекси споживчих цін у таких областях:
  • Львівська;
  • Одеська;
  • Закарпатська;
  • Кіровоградська;
  • Дніпропетровська.
До цього списку входять також регіони, де відбуваються активні воєнні дії та тривають зіткнення з противником: Донецька, Харківська, Луганська та Миколаївська області.
Читайте також
Це пов’язано з підвищеними ризиками для постачальників і нестабільністю в економічній сфері.

Де в України жити найдешевше

Найменший приріст індексів споживчих цін, що не сягнув позначки 100,9%, спостерігається в таких областях:
  • Вінницька;
  • Житомирська;
  • Запорізька;
  • Полтавська;
  • Сумська;
  • Хмельницька;
  • Черкаська;
  • Чернігівська.
У Сумській та Черкаській областях до квітня зазначається навіть від'ємний рівень споживчих цін — 99,7%.
У яких регіонах України найдешевше та найдорожче жити (інфографіка)
Нагадаємо, індекс споживчих настроїв українців зріс на 6,8 пунктів та становить 77 п. Зросли всі складові індикатора.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Хочу отримати гроші до зарплати 👛

За матеріалами:
Фокус
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.