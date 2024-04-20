У яких регіонах України найдешевше та найдорожче жити (інфографіка) — Finance.ua

У яких регіонах України найдешевше та найдорожче жити (інфографіка) Сьогодні 16:02 — Особисті фінанси

У яких регіонах України найдешевше та найдорожче жити (інфографіка)

За перші три місяці 2024 року, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, в усіх регіонах України, окрім Сумської області, зросли індекси споживчих цін на різні товари, включно з продуктами харчування. Зокрема, у деяких регіонах, де ведуться активні бойові дії, збільшилась вартість життя.

Про це стало відомо зі звіту Держстату.

Де в Україні жити найдорожче

Найбільш значне зростання індексів споживчих цін зазначено у Києві - до 102,6% та кількох інших регіонах.

Зазначається, що найчастіше пік зростання припадає на березень.

Вище 101,3% зросли індекси споживчих цін у таких областях:

Львівська;

Одеська;

Закарпатська;

Кіровоградська;

Дніпропетровська.

До цього списку входять також регіони, де відбуваються активні воєнні дії та тривають зіткнення з противником: Донецька, Харківська, Луганська та Миколаївська області.

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Це пов’язано з підвищеними ризиками для постачальників і нестабільністю в економічній сфері.

Де в України жити найдешевше

Найменший приріст індексів споживчих цін, що не сягнув позначки 100,9%, спостерігається в таких областях:

Вінницька;

Житомирська;

Запорізька;

Полтавська;

Сумська;

Хмельницька;

Черкаська;

Чернігівська.

У Сумській та Черкаській областях до квітня зазначається навіть від'ємний рівень споживчих цін — 99,7%.

Нагадаємо, індекс споживчих настроїв українців зріс на 6,8 пунктів та становить 77 п. Зросли всі складові індикатора.

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