Споживчі настрої українців зросли з початком весни (інфографіка) — Finance.ua

Споживчі настрої українців зросли з початком весни (інфографіка) Сьогодні 21:03 — Особисті фінанси

Споживчі настрої українців зросли з початком весни (інфографіка)

Споживчі настрої в Україніу березні 2024 року Індекс споживчих настроїв українців зріс на 6,8 пунктів та становить 77 п. Зросли всі складові індикатора.

Про це йдеться в даних дослідження Info Sapiens.

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У березні 2024 року індекс споживчих настроїв (ІСН) склав 77 п., що на 6,8 п. вище за показник лютого.

Індекс поточного становища (ІПС) зріс і складає 55,1 п., що на 5,1 п. вище за рівень цього показника у лютому. Складові цього індексу зазнали таких змін:

— індекс поточного особистого матеріального становища (х1) склав 51,9 п., що на 1,1 п. вище за показник у лютому;

— індекс доцільності великих покупок (х5) зріс на 9,1 п. та встановився на позначці 58,3 п.

Індекс економічних очікувань (ІЕО) у березні зріс на 8 п. та складає 91,7 п. Динаміка складових цього індексу виглядає так:

— індекс очікуваних змін особистого матеріального становища (х2) складає 90,9 п., що на 8,1 п. вище за рівень цього показника у лютому;

— індекс очікуваного розвитку економіки країни протягом найближчого року (х3) зріс на 8,5 п. та складає 78,4 п.;

— індекс очікуваного розвитку економіки країни впродовж найближчих 5 років (х4) зріс на 7,4 п. порівняно з минулим місяцем та складає 105,7 п.

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Безробіття

У березні показник індексу очікуваної динаміки безробіття зменшився на 4,7 п. та складає 123,8 п. Індекс інфляційних очікувань зменшився на 2,5 п. та складає 179,3 п. Індекс девальваційних очікувань зменшився на 0,7 п. та складає 145,2 п.

«Після досить тривалого та поступового зниження ключових показників споживчих настроїв, весна принесла довгоочікувану зміну тренду. У березні спостерігаємо статистично значуще зростання усіх основних індексів. Покращилася оцінка, як поточного становища, так і споживчих настроїв та економічних очікувань. Можемо констатувати, що населення України входить у весняний період з відносно більш позитивними очікуваннями, але ми продовжуємо спостерігати за динамікою в найближчі місяці» - коментують аналітики Info Sapiens.

Українці починають згадувати свої довоєнні споживчі вподобання, але вони вже змінилися під тиском нової реальності. Про це розповіли банкіри та ритейлери. Найбільша категорія покупок, як до війни, так і зараз — це смартфони. Також планшети. Пішло зростання попиту на товари для дому: посудомийки, холодильники , — повідомив директор департаменту роздрібного партнерського продажу ПУМБ Ігор Яровий. За його словами, українці торік відкладали покупки із думкою, що «війна закінчиться, і потім будемо все оновлювати». «Багато хто вже втомився відкладати — хочуть жити зараз і дедалі частіше купують те, що вже назріло. Тому товари, традиційні для сегменту споживчого кредитування, будуть в топі.

Довідка Finance.ua:

нагадаємо, минулого року, за даними дослідження Info Sapiens"Споживчі настрої в Україні" у квітні 2023 року, Індекс споживчих настроїв українців зменшився на 6,6 пунктів та становить 84,6 п. Зменшилися Індекс очікуваних змін особистого матеріального становища, Індекс очікуваного розвитку економіки впродовж року та Індекс очікуваного розвитку економіки впродовж п’яти років.

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