Майкл Сейлор продасть акції MicroStrategy заради покупки BTC — Finance.ua

Майкл Сейлор продасть акції MicroStrategy заради покупки BTC Сьогодні 22:43 — Криптовалюта

Майкл Сейлор продасть акції MicroStrategy заради покупки BTC

Голова ради директорів MicroStrategy Майкл Сейлор збирається продати акції компанії, що йому належать, на $216 млн, щоб витратити частину отриманих коштів на придбання біткоїнів. Про це повідомляє Cointelegraph.

У заяві, поданій до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) 2 січня, Сейлор повідомив, що вже почав продавати свої 315 000 опціонів на акції, вперше надані йому у квітні 2014 року. Термін дії опціонів спливає 30 квітня 2024 року.

Згідно із заявою, Сейлор розпочав цей процес 2 січня, продавши перший транш із 5000 акцій. Він заявив, що планує продавати по 5000 акцій MSTR щодня протягом наступних чотирьох місяців. Залучені кошти підуть на рішення «особистих зобов’язань» і збільшення кількості біткоїнів, якими він володіє.

«Виконання цього опціону дозволить мені вирішити особисті зобов’язання, а також придбати додаткові біткоїни на свій особистий рахунок», — сказав Сейлор, додавши, що його частка в капіталі компанії залишається «значною», попри заявлені продажі.

Згідно з заявою, поданою до SEC, Сейлор може продати максимум 400 000 акцій зі своїх опціонів, на які він має право, у період з 2 січня по 26 квітня цього року.

Варто зауважити, що бичачий тренд на ринку біткоїна позитивно вплинув на акції компанії - виробника програмного забезпечення MicroStrategy, які дорожчали приблизно в таких саме співвідношеннях, як і BTC

Кореляція між ціною акцій MicroStrategy та біткоїном очевидна, оскільки компанія Майкла Сейлора є найбільшим корпоративним власником цього цифрового активу.

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