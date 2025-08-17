У яких країнах автомобілісти віддають перевагу механічній коробці передач — Finance.ua
У яких країнах автомобілісти віддають перевагу механічній коробці передач

Технології&Авто
Технології&Авто
У яких країнах автомобілісти віддають перевагу механічній коробці передач
У США та більшості країн ЄС механічна коробка передач майже зникла з ринку: у 2024 році їхня частка становила лише пару відсотків від усіх нових авто. Та в інших країнах «механіка» досі домінує.
Про це свідчать дані OICA.

Де у світі «механіка» тримає лідерство

У Китаї близько 75% автомобілів мають механічну трансмісію, особливо у сільській місцевості.
Багато водіїв обирають ліцензію категорії C1, що дозволяє керувати авто з будь-яким типом коробки.
Компанія BYD навіть випускає електрокар e3 з імітацією п’ятиступеневої механіки для автошкіл.
В Італії «механіка» займає 72% продажів нових авто. Автоматична коробка в середньому коштує на 1000 євро дорожче, а висока ціна пального (1,94 долара за літр) стимулює вибір економічніших механічних моделей.
Fiat планує повернути версію 500 з шестиступеневою МКПП, а бестселер Panda традиційно комплектується саме нею.
В Індії автомат з’явився лише у 2008 році, і нині три чверті продажів припадає на механіку. Різниця у ціні між трансмісіями сягає близько 900 доларів, що робить «механіку» привабливішою.
Лідер продажів — Maruti Suzuki Wagon R з п’ятиступеневою коробкою.
У ПАР половина нових авто досі з трьома педалями. Volkswagen Polo Vivo, Suzuki Swift та Toyota Starlet у базі йдуть з механікою, а автоматична версія коштує помітно дорожче.
У Бразилії та Аргентині частка механіки перевищує 60%. Бестселери Fiat Cronos і Strada у базових комплектаціях оснащені п’ятиступеневою механікою, зберігаючи доступність для покупців.
Попри зростання популярності автоматів, механічна коробка передач у багатьох країнах лишається символом економії, надійності та водійського контролю.
За матеріалами:
НВ
