У якій країні Європи найпростіше купити житло, а де доведеться збирати найдовше — Finance.ua
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У якій країні Європи найпростіше купити житло, а де доведеться збирати найдовше

Нерухомість
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У якій країні Європи найпростіше купити житло, а де доведеться збирати найдовше
У якій країні Європи найпростіше купити житло, а де доведеться збирати найдовше
Данія виявилась країною з найбільш доступним житлом в Європі відносно середнього доходу.
Про це йдеться у звіті BestBrokers.com, повідомляє Euronews.
Рейтинг доступності житла складається на основі аналізу цін на нерухомість, середнього чистого місячного доходу, рівня інфляції та «реальних» іпотечних ставок (скоригованих на інфляцію) у 62 країнах світу.
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«Оскільки ціни та доходи значно відрізняються від однієї країни до іншої, команда BestBrokers вирішила вивчити ринок нерухомості через те, скільки місяців зарплати потрібно, щоб купити будинок у різних європейських країнах», — йдеться у звіті.

Чому житло в Данії є найбільш доступним

У Данії нерухомість площею 100 квадратних метрів еквівалентна 114 чистим місячним зарплатам, що робить цю країну найдоступнішою для придбання житла в Європі.
Водночас у 2023 році Данію визнали найдорожчою країною в Євросоюзі — за даними Євростату, ціни на товари та послуги були на 43% вищими за середній показник по ЄС. А середньорічний дохід данців посів сьоме місце в Європі.

Де найдовше доведеться збирати на власне житло

Ірландія та Швеція займають друге і третє місця серед найбільш доступних країн Європи для покупки житла, де 123 та 129 чистих зарплат відповідно є достатніми для покупки будинку площею 100 квадратних метрів. Це приблизно еквівалентно річній зарплаті за 10 років.
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Однак, підрахунки є теоретичними, оскільки не враховують витрат на їжу, житло, догляд за дітьми чи інші потреби.
Чехія та Словаччина опинилися на останніх позиціях у рейтингу доступності житла.
У Словаччині середній будинок площею 100 квадратних метрів коштує в 297 разів більше середньої зарплати, яку можна було заробити протягом майже 25 років. Якщо відкладати половину своєї зарплати, знадобиться 50 років, щоб назбирати на житло.

Довідка Finance.ua:

  • вартість житла у Києві та деяких інших великих українських містах трохи знижується в останні місяці, незважаючи на те, що на ринку новобудов спостерігається дефіцит;
  • за два з половиною роки війни повністю розпродалися квартири у 500 житлових комплексах України. Приблизно стільки ж проєктів запустили у продаж;
  • вартість квадратного метра житла в Україні, за прогнозами експертів, може зрости на 3−5% до кінця 2024 року. Головними факторами здорожчання є зростання цін на будівельні матеріали та електроенергію, а також дефіцит робочої сили в будівельній галузі.

Страхування житла від наслідків «прильоту» 🏠

За матеріалами:
Телеканал 24
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